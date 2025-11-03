fechar
Beleza | Notícia

Ticiane Pinheiro e Cia Beauty lançam lip balm colecionável inspirado na casinha do Snoopy

O balm chega em formato 3D da vasinha do personagem, reinventada como um acessório colecionável, e acompanha um suporte para chaveiro

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/11/2025 às 17:39
Ticiane Pinheiro e Cia Beauty anunciam um novo lip balm inspirado na casinha do Snoopy
Ticiane Pinheiro e Cia Beauty anunciam um novo lip balm inspirado na casinha do Snoopy - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Após o sucesso da collab em produtos de skincare e corpo, Ticiane Pinheiro e Cia Beauty apresentam um novo capítulo da parceria: um lip balm inspirado na icônica casinha do Snoopy, que combina charme nostálgico e praticidade para o dia a dia.

O balm chega em formato 3D da vasinha do personagem, reinventada como um acessório colecionável, e acompanha um suporte para chaveiro, permitindo que o produto vá junto com o consumidor para qualquer lugar.

As opções de sabores incluem Manga, Frutas Vermelhas e Framboesa.

“Toda vez que vejo o Snoopy lembro da minha infância, e agora ele faz parte da minha bolsa também (risos)! Poder transformar essa lembrança em um produto que cuida da gente todos os dias é muito especial. Eu adoro quando algo é divertido e, ao mesmo tempo, prático e eficiente. Esse balm é daqueles que a gente não tira da bolsa”, comenta Ticiane Pinheiro.

Os lip balms do Snoopy já estão disponíveis nas redes Raia e Drogasil em todo o Brasil, além de pelo site da marca, oferecendo uma experiência lúdica e funcional para os fãs do universo Peanuts.

Leia também

Rafaella Justus revela se pretende seguir a carreira dos pais fora do Brasil
Rafaella Justus

Rafaella Justus revela se pretende seguir a carreira dos pais fora do Brasil
O poder do vermelho: 9 produtos que valorizam todos os tons de pele negra
MAQUIAGEM

O poder do vermelho: 9 produtos que valorizam todos os tons de pele negra

Compartilhe

Tags