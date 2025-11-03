Ticiane Pinheiro e Cia Beauty lançam lip balm colecionável inspirado na casinha do Snoopy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O balm chega em formato 3D da vasinha do personagem, reinventada como um acessório colecionável, e acompanha um suporte para chaveiro

Clique aqui e escute a matéria

Após o sucesso da collab em produtos de skincare e corpo, Ticiane Pinheiro e Cia Beauty apresentam um novo capítulo da parceria: um lip balm inspirado na icônica casinha do Snoopy, que combina charme nostálgico e praticidade para o dia a dia.

O balm chega em formato 3D da vasinha do personagem, reinventada como um acessório colecionável, e acompanha um suporte para chaveiro, permitindo que o produto vá junto com o consumidor para qualquer lugar.

As opções de sabores incluem Manga, Frutas Vermelhas e Framboesa.

“Toda vez que vejo o Snoopy lembro da minha infância, e agora ele faz parte da minha bolsa também (risos)! Poder transformar essa lembrança em um produto que cuida da gente todos os dias é muito especial. Eu adoro quando algo é divertido e, ao mesmo tempo, prático e eficiente. Esse balm é daqueles que a gente não tira da bolsa”, comenta Ticiane Pinheiro.

Os lip balms do Snoopy já estão disponíveis nas redes Raia e Drogasil em todo o Brasil, além de pelo site da marca, oferecendo uma experiência lúdica e funcional para os fãs do universo Peanuts.