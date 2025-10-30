Rafaella Justus revela se pretende seguir a carreira dos pais fora do Brasil
Rafaella Justus abriu o jogo sobre as expectativas que possui para sua vida profissional para o futuro. Aos 16 anos, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus confessou se pretende seguir os passos dos pais como apresentadores.
Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital contou que tem o desejo de estudar fora, pelo menos por enquanto, mas que não possui semelhança com a TV.
“Meu signo já diz tudo, sou câncer com ascendente em peixes e lua em câncer. Isso significa que sou triplamente indecisa (risos). Não sei, mas hoje responderia que quero seguir pela área da Psicologia ou Marketing. E acho que vou fazer os dois fora (do país), mas não sei, as coisas podem mudar amanhã”, disse Rafa Justus.
“Já mudei o lugar que eu queria estudar. No começo, era Londres, na Inglaterra, e agora quero em Boston, nos Estados Unidos. Enfim, minha vida é indecisa”, brincou ela.
