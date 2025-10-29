Ticiane Pinheiro fala sobre mudança de César Tralli para o Rio: “O coração fica apertado”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre as expectativas pela mudança do marido, César Tralli, que passará a morar no Rio de Janeiro ainda nesta semana, e fará a passagem de bastão do Jornal Nacional, na Globo, nesta próxima sexta-feira (31).

“O coração fica apertado”

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora da Record estará realizando viagens até que a situação de toda a família se estabilize com essa mudança radical. “Ele está indo para o Rio morar esta semana, e o coração fica apertado. Ele vem todos os finais de semana”, iniciou ela.

“Neste, a gente vai com ele pro Rio, pra acompanhar a passagem de bastão, mas o coração está apertado. A gente está acostumado a tomar café, a jantar sempre com ele, e agora vai ser só aos finais de semana”, explicou Ticiane Pinheiro. Apesar da distância, a apresentadora ressaltou que está muito orgulhosa pela conquista profissional.

“É uma alegria muito grande. [Apresentar o JN] É um must do jornalismo, mas é uma mudança muito grande”, disse Ticiane Pinheiro.

