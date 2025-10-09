Globo se encanta por Ticiane Pinheiro e chama apresentadora para a vinheta de fim de ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, será a primeira contratada de uma outra emissora a participar da tradicional vinheta de fim de ano na Globo. A informação é do portal Alta Definição.

Na última quarta-feira (8), César Tralli chegou a compartilhar uma foto com a apresentadora no avião em seu storie. Ela já gravou a primeira parte e a segunda está programada para esta quinta-feira (9), nos Estúdios Globo.

A loira foi chamada porque, neste ano, a Globo vai enfocar o tema família na vinheta. Logo, a presença da esposa do novo âncora do Jornal Nacional se fez necessária. Inclusive, Ticiane confessou que vai precisar se desdobrar para ver o maridão nos próximos meses. “Ele [César Tralli] vai esse ano para o Rio de Janeiro. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, eu continuo lá. As crianças tem escola e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando“, explicou.

Ticiane Pinheiro segue contratada da Record até dezembro. Segundo o colunista Flávio Ricco, até o momento, a Globo não prometeu nenhum programa para a loira na emissora.

