Basília Rodrigues assina com o SBT e fará parte do SBT News

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/10/2025 às 9:23
A jornalista Basília Rodrigues é a nova contratada do SBT! Ela fará parte do SBT News, novo canal de notícias da emissora de Silvio Santos, que deve estrear ainda este ano. Por lá, ocupará a posição de analista política.

Segundo informações do Notícias da TV, Basília já fará sua estreia na nova casa na próxima semana, no programa Poder Expresso, exibido no YouTube, além de participações pontuais no SBT Brasil, principal telejornal da casa, apresentado por César Filho.

“Minha carreira se baseia em fazer jornalismo de maneira acessível para a população. Não é apenas falar sobre política, mas entender do que está falando. Recebo com entusiasmo o convite para fazer parte de uma grande TV aberta, e ao mesmo tempo, uma das TVs com maior número de seguidores no YouTube”, disse ela em um comunicado.

Basília Rodrigues chega ao SBT cerca de quatro meses após sua demissão da CNN Brasil. Na época, o canal justificou a demissão como parte de um esforço para reduzir custos e tornar sua operação mais sustentável.

