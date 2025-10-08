fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sucesso de audiência, Estrela da Casa é renovado para uma terceira temporada na Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/10/2025 às 9:07
Sucesso de audiência, Estrela da Casa é renovado para uma terceira temporada na Globo
Sucesso de audiência, Estrela da Casa é renovado para uma terceira temporada na Globo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Diante de um crescimento nos números da sua segunda temporada, a TV Globo decidiu dar mais uma chance ao Estrela da Casa, reality apresentado por Ana Clara Lima, e renovou o formato para uma terceira temporada em 2026.

O anúncio da renovação foi feito ao vivo no palco da atração, pela apresentadora Ana Clara. “Eu tenho uma notícia pra você aí de casa e para a plateia também“, disse ela.

“A notícia é a melhor do mundo: está confirmada a terceira temporada do Estrela da Casa, no ano que vem”, disse Ana Clara, sendo ovacionada pela plateia e pelos finalistas da segunda temporada.

No quesito audiência, as alterações no formato do Estrela da Casa surtiram efeito esperado. Ao longo das semanas em que esteve no ar, a competição musical anotou 14 pontos de média em São Paulo e 16 pontos no Rio de Janeiro.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Ricardo Waddington volta à Globo para repetir parceria de sucesso
João Emanuel Carneiro

Ricardo Waddington volta à Globo para repetir parceria de sucesso
Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo faz Globo bombar no Ibope
Globo

Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo faz Globo bombar no Ibope

Compartilhe

Tags