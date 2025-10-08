Sucesso de audiência, Estrela da Casa é renovado para uma terceira temporada na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diante de um crescimento nos números da sua segunda temporada, a TV Globo decidiu dar mais uma chance ao Estrela da Casa, reality apresentado por Ana Clara Lima, e renovou o formato para uma terceira temporada em 2026.

O anúncio da renovação foi feito ao vivo no palco da atração, pela apresentadora Ana Clara. “Eu tenho uma notícia pra você aí de casa e para a plateia também“, disse ela.

“A notícia é a melhor do mundo: está confirmada a terceira temporada do Estrela da Casa, no ano que vem”, disse Ana Clara, sendo ovacionada pela plateia e pelos finalistas da segunda temporada.

No quesito audiência, as alterações no formato do Estrela da Casa surtiram efeito esperado. Ao longo das semanas em que esteve no ar, a competição musical anotou 14 pontos de média em São Paulo e 16 pontos no Rio de Janeiro.

