Sucesso de audiência, Estrela da Casa é renovado para uma terceira temporada na Globo
Clique aqui e escute a matéria
Diante de um crescimento nos números da sua segunda temporada, a TV Globo decidiu dar mais uma chance ao Estrela da Casa, reality apresentado por Ana Clara Lima, e renovou o formato para uma terceira temporada em 2026.
O anúncio da renovação foi feito ao vivo no palco da atração, pela apresentadora Ana Clara. “Eu tenho uma notícia pra você aí de casa e para a plateia também“, disse ela.
“A notícia é a melhor do mundo: está confirmada a terceira temporada do Estrela da Casa, no ano que vem”, disse Ana Clara, sendo ovacionada pela plateia e pelos finalistas da segunda temporada.
No quesito audiência, as alterações no formato do Estrela da Casa surtiram efeito esperado. Ao longo das semanas em que esteve no ar, a competição musical anotou 14 pontos de média em São Paulo e 16 pontos no Rio de Janeiro.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br