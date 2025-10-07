Ricardo Waddington volta à Globo para repetir parceria de sucesso
Dois anos depois de deixar a Globo, Ricardo Waddington está de volta à emissora carioca. Desta vez, o diretor foi recontratado pelo canal para assumir a direção da próxima novela das nove de João Emanuel Carneiro, prevista para 2027.
Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a volta de Ricardo Waddington foi um pedido especial de João Emanuel Carneiro. Os dois trabalharam juntos em A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), os maiores sucessos do autor na faixa.
A expectativa dentro da Globo é que a parceria entre João Emanuel e Ricardo Waddington retome os bons tempos das novelas do autor na faixa, campeãs de repercussão e audiência.
Cabe lembrar que Ricardo Waddington deixou a Globo em maio de 2023. Em seus últimos anos, o profissional atuou como diretor de Entretenimento e dos Estúdios Globo, onde acabou sendo substituído por Amauri Soares.
