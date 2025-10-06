Globo prepara viagem especial para William Bonner no comando do Globo Repórter
William Bonner, âncora do Jornal Nacional, já tem viagem marcada para quando sair do comando do telejornal e migrar para o Globo Repórter, em 2026.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o jornalista vai fazer uma série de reportagens inusitadas em Nova York, nos Estados Unidos. No próximo ano, o país vai ser uma das sedes da Copa do Mundo.
Além disso, Bonner também vai comandar a próxima edição do Globo Repórter Personalidades, que sempre faz um especial com as figuras mais relevantes no país. As últimas edições contaram com a presença de Fernanda Torres, pela sua vitória no Globo de Ouro e indicação ao Oscar, e Maria Bethânia, que celebrou os seus 60 anos de carreira.
William Bonner deixa o comando do Jornal Nacional no dia 31 de outubro. Já em 3 de novembro, César Trali, atualmente no Jornal Hoje, assume o comando do principal telejornal do país.
