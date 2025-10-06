Saiba como será a grande final do Estrela da Casa, na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Hanii, Juceir Jr, Thainá Gonçalves e Daniel Sobral são os grandes finalistas da segunda temporada do reality Estrela da Casa. A competição musical apresentada por Ana Clara Lima, chega ao fim na próxima segunda-feira (06).

Os quatro finalistas disputarão o prêmio milionário do programa, além de um contrato com uma gravadora pelos próximos meses.

Durante a semifinal da atração, Ana Clara contou que a final do Estrela da Casa será dividida em duas partes na Globo. Neste sábado (4), os finalistas subirão ao palco, valendo notas, em um último show antes da final.

Já na segunda-feira (06), as notas obtidas no show de sábado, serão somadas às notas da grande final. Na última noite do reality, cada participante vai cantar duas músicas. No final, um ranking com o somatório das notas deve definir o grande campeão do Estrela da Casa.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br