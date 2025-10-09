Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debora Bloch se despediu de Vale Tudo, consagrada pelo papel de uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia: Odete Roitman. A antagonista, que foi assassinada no capítulo da última segunda-feira (6), encerrou a trajetória de uma forma diferente da versão original, em 1988: conquistou o coração do público.

Ao contrário da primeira intérprete, a atriz Beatriz Segall (1926-2018), que não escondia o incômodo de ser constantemente associada à vilã que interpretou na novela, Bloch ressaltou que encara a marca deixada pela personagem com tranquilidade e até com certo humor.

“Já estou preparada pra ser chamada de Odete por um bom tempo (risos). É curioso, porque os atores querem interpretar papéis marcantes, mas depois não querem ficar marcados por eles. Afinal, ator é camaleão, quer sempre trocar de pele”, disse Debora, em entrevista ao jornal Extra.

Apesar das comparações entre as duas versões de Vale Tudo, a artista veterana afirmou estar pronta pelo marco do papel na sua carreira de longa data. “Sei que viverei com Odete. Mas estou tranquila com isso. Acho que é um sinal de que o trabalho foi legal e a personagem marcou as pessoas. Daqui a pouco vem outro!”, pontuou.

O post Debora Bloch rebate comparações com Beatriz Segall como Odete em ‘Vale Tudo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.