Vinheta de fim de ano da Globo terá duas estrelas da Record

A Globo prepara uma vinheta de fim de ano que promete surpreender os telespectadores com encontros inusitados. Entre os destaques das gravações, César Tralli apareceu ao lado da esposa, Ticiane Pinheiro, estrela do Hoje em Dia, da Record, enquanto Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, participou acompanhada da irmã Paloma Poeta, também jornalista e rosto do Fala Brasil, outra atração da emissora concorrente.

O clima da campanha deste ano é mais pessoal e afetivo, destacando vínculos familiares e amizades importantes na vida dos apresentadores. A presença de nomes de outras emissoras reforça a ideia de conexão além das barreiras profissionais.

Para Tralli, a vinheta marca a preparação para assumir o Jornal Nacional em novembro 2025; já Patrícia aproveita para mostrar o laço com a irmã, mesmo atuando em canais diferentes.

As imagens começam a ser divulgadas em dezembro e devem permanecer no ar até o início de janeiro. Nesse período, o público poderá conferir um time misto de apresentadores, incluindo convidados de emissoras concorrentes, em uma celebração que valoriza relações e momentos compartilhados.