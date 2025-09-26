fechar
Beleza | Notícia

5 dicas para controlar a oleosidade do rosto sem gastar muito dinheiro

Seguindo essas cinco dicas econômicas e super fáceis, é possível manter a pele sequinha, saudável e bonita sem gastar muito dinheiro

Por Guilherme Gusmão Publicado em 26/09/2025 às 17:20
Confira 5 dicas econômicas para controlar a oleosidade - iStock

Manter a pele do rosto livre do excesso de oleosidade nem sempre exige produtos caros ou tratamentos sofisticados. Com alguns cuidados simples e hábitos diários, é possível reduzir o brilho e manter a pele saudável.

Confira 5 dicas econômicas para controlar a oleosidade:

1. Limpeza diária adequada

Lavar o rosto duas vezes ao dia com sabonete facial suave é fundamental. Prefira produtos específicos para pele oleosa ou mesmo sabonetes neutros acessíveis. Evite água muito quente, que estimula a produção de óleo, e enxágue com água fria ou morna.

2. Use tônicos naturais

Tônicos ajudam a equilibrar o pH da pele e reduzir a oleosidade. Opções caseiras, como água de rosas, chá de camomila ou vinagre de maçã diluído, podem ser aplicadas com algodão após a limpeza diária, sem pesar no bolso.

3. Hidrate corretamente

Pode parecer contraditório, mas a pele oleosa também precisa de hidratação. Use hidratantes leves, oil-free, que controlam a oleosidade sem obstruir os poros. Produtos em gel ou loção geralmente são mais acessíveis e eficazes.

4. Máscaras caseiras econômicas

Máscaras faciais caseiras ajudam a absorver o excesso de óleo. Ingredientes simples, como argila verde, aveia e iogurte natural, podem ser usados algumas vezes por semana para controlar o brilho e refrescar a pele.

5. Evite tocar o rosto constantemente

Mãos transferem sujeira e óleo para o rosto, aumentando a oleosidade e o risco de acne. Adote o hábito de não encostar no rosto durante o dia e mantenha lenços de papel ou toalhinhas à mão para remover o excesso de óleo sem agredir a pele.

