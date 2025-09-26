5 dicas para controlar a oleosidade do rosto sem gastar muito dinheiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seguindo essas cinco dicas econômicas e super fáceis, é possível manter a pele sequinha, saudável e bonita sem gastar muito dinheiro

Clique aqui e escute a matéria

Manter a pele do rosto livre do excesso de oleosidade nem sempre exige produtos caros ou tratamentos sofisticados. Com alguns cuidados simples e hábitos diários, é possível reduzir o brilho e manter a pele saudável.

Confira 5 dicas econômicas para controlar a oleosidade:

1. Limpeza diária adequada



Lavar o rosto duas vezes ao dia com sabonete facial suave é fundamental. Prefira produtos específicos para pele oleosa ou mesmo sabonetes neutros acessíveis. Evite água muito quente, que estimula a produção de óleo, e enxágue com água fria ou morna.

2. Use tônicos naturais



Tônicos ajudam a equilibrar o pH da pele e reduzir a oleosidade. Opções caseiras, como água de rosas, chá de camomila ou vinagre de maçã diluído, podem ser aplicadas com algodão após a limpeza diária, sem pesar no bolso.

3. Hidrate corretamente



Pode parecer contraditório, mas a pele oleosa também precisa de hidratação. Use hidratantes leves, oil-free, que controlam a oleosidade sem obstruir os poros. Produtos em gel ou loção geralmente são mais acessíveis e eficazes.

4. Máscaras caseiras econômicas



Máscaras faciais caseiras ajudam a absorver o excesso de óleo. Ingredientes simples, como argila verde, aveia e iogurte natural, podem ser usados algumas vezes por semana para controlar o brilho e refrescar a pele.

5. Evite tocar o rosto constantemente



Mãos transferem sujeira e óleo para o rosto, aumentando a oleosidade e o risco de acne. Adote o hábito de não encostar no rosto durante o dia e mantenha lenços de papel ou toalhinhas à mão para remover o excesso de óleo sem agredir a pele.