Beleza | Notícia

4 dicas para manter uma barba cheia

Com essas práticas simples, é possível conquistar uma barba cheia, bonita e saudável, pronta para qualquer estilo ou ocasião. Confira as dicas

Por Guilherme Gusmão Publicado em 26/09/2025 às 15:25 | Atualizado em 26/09/2025 às 15:25
Homem penteando a barba
Homem penteando a barba - iStock

Ter uma barba cheia e saudável vai muito além de deixar os pelos crescerem: é preciso cuidado e rotina certa para garantir fios fortes, macios e bem distribuídos.

Se você sonha com aquela barba de respeito, confira 4 dicas essenciais:

1. Mantenha a pele nutrida

A saúde da barba começa na pele. Limpe o rosto regularmente e aplique hidratantes ou óleos específicos para barba, que ajudam no crescimento dos fios e evitam ressecamento e coceira.

2. Invista em alimentação balanceada

Vitaminas e minerais fazem diferença no crescimento capilar. Proteínas, vitaminas A, C, E e do complexo B, além de zinco e biotina, fortalecem os fios e estimulam uma barba mais cheia e densa.

3. Paciência e cuidados diários

Deixe a barba crescer sem aparar demais nos primeiros meses. Use pentes ou escovas específicas diariamente para estimular a circulação sanguínea e treinar os fios a crescer na direção certa.

4. Produtos que fazem a diferença

Óleos, bálsamos e loções fortalecedoras ajudam a nutrir os fios e reduzir falhas. Produtos de qualidade deixam a barba macia, perfumada e com aparência mais cheia.

