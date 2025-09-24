4 dicas para evitar a oleosidade em excesso no cabelo liso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com alguns ajustes na rotina de cuidados, é possível reduzir a oleosidade do cabelo liso e manter os fios soltos e leves por mais tempo

Quem tem cabelo liso sabe: a oleosidade pode aparecer rápido e tirar o brilho natural dos fios, deixando o visual pesado, escorrido e até com aspecto de “sujo”, mesmo recém-lavado. Isso acontece porque o formato reto facilita que a oleosidade natural do couro cabeludo se espalhe rapidamente pelo comprimento.

A boa notícia é que dá para controlar esse efeito com cuidados simples, mas eficazes. A seguir, confira 4 dicas essenciais para manter o cabelo liso longe da oleosidade excessiva:

1. Evite lavar com água quente

A água quente estimula a produção de sebo no couro cabeludo, o que pode deixar o cabelo ainda mais oleoso. Além disso, resseca o couro cabeludo, causando efeito rebote: a pele entende que precisa produzir mais óleo para compensar.

O ideal: Lave os cabelos com água morna ou fria, que ajuda a manter o equilíbrio da oleosidade natural.

2. Use o shampoo certo – e na quantidade certa

Evite shampoos muito hidratantes ou com fórmulas pesadas. O ideal é escolher shampoos para cabelos oleosos ou de limpeza equilibrada. Cuidado também com o excesso de produto: usar muito shampoo ou aplicar diretamente no comprimento pode causar acúmulo.

Dica: Aplique o shampoo só no couro cabeludo e deixe a espuma que escorre lavar o resto do cabelo.

3. Evite passar a mão nos fios toda hora

Tocar o cabelo o tempo todo pode transferir a oleosidade das mãos para os fios e acelerar o aspecto oleoso. Esse hábito, mesmo sem perceber, contribui para que o cabelo fique pesado mais rápido.

Hábito simples: Mantenha as mãos longe dos fios ao longo do dia.

4. Troque a fronha de algodão por uma de cetim

O atrito da fronha de algodão pode aumentar a oleosidade do cabelo e deixar os fios amassados pela manhã. As fronhas de cetim ou seda reduzem o atrito, evitam o frizz e ajudam a manter os fios limpos por mais tempo.

Benefício extra: Evita a quebra dos fios e mantém o visual por mais tempo entre uma lavagem e outra.