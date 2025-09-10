fechar
Beleza | Notícia

Da cozinha para o rosto: os alimentos que viraram tendência no skincare caseiro

Frutas, óleos e ingredientes naturais, antes restritos à cozinha, agora são explorados por suas propriedades nutritivas, antioxidantes e hidratantes

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/09/2025 às 23:00
Mulher sorrindo rodeada de frutas
Mulher sorrindo rodeada de frutas - iStock

Mais do que combustível para o corpo, alguns alimentos ganharam protagonismo na rotina de beleza caseira.

Frutas, óleos e ingredientes naturais, antes restritos à cozinha, agora são explorados por suas propriedades nutritivas, antioxidantes e hidratantes para a pele.

A tendência do skincare caseiro combina praticidade com consciência sobre os efeitos dos ingredientes, transformando itens do dia a dia em verdadeiros aliados da beleza.

Frutas que iluminam a pele

Abacate, mamão e morango são ricos em vitaminas e antioxidantes. Em máscaras caseiras, ajudam a hidratar, suavizar manchas e devolver viço natural ao rosto.

Óleos vegetais: nutrição intensa

Óleo de coco, de jojoba e de rosa mosqueta têm propriedades emolientes e antioxidantes. Podem ser usados para hidratar a pele, reduzir sinais de ressecamento e fortalecer a barreira cutânea.

Mel e aveia: calmante e esfoliante natural

O mel tem ação antibacteriana e nutritiva, enquanto a aveia ajuda a remover células mortas sem agredir, promovendo maciez e equilíbrio para peles sensíveis.

Chá verde e pepino: refrescância e proteção

Ricos em antioxidantes, esses ingredientes auxiliam no combate aos radicais livres e oferecem efeito calmante, perfeito para reduzir vermelhidão e desconforto.

Dicas de uso seguro

  • Sempre faça teste de alergia antes de aplicar qualquer alimento no rosto.
  • Prefira máscaras simples e rápidas, evitando misturas complexas que podem irritar a pele.
  • Use ingredientes frescos e aplique imediatamente, sem armazenar por muito tempo.
  • Combine com rotina básica de limpeza e hidratação para potencializar os efeitos.

