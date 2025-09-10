Da cozinha para o rosto: os alimentos que viraram tendência no skincare caseiro
Frutas, óleos e ingredientes naturais, antes restritos à cozinha, agora são explorados por suas propriedades nutritivas, antioxidantes e hidratantes
Mais do que combustível para o corpo, alguns alimentos ganharam protagonismo na rotina de beleza caseira.
Frutas, óleos e ingredientes naturais, antes restritos à cozinha, agora são explorados por suas propriedades nutritivas, antioxidantes e hidratantes para a pele.
A tendência do skincare caseiro combina praticidade com consciência sobre os efeitos dos ingredientes, transformando itens do dia a dia em verdadeiros aliados da beleza.
Frutas que iluminam a pele
Abacate, mamão e morango são ricos em vitaminas e antioxidantes. Em máscaras caseiras, ajudam a hidratar, suavizar manchas e devolver viço natural ao rosto.
Óleos vegetais: nutrição intensa
Óleo de coco, de jojoba e de rosa mosqueta têm propriedades emolientes e antioxidantes. Podem ser usados para hidratar a pele, reduzir sinais de ressecamento e fortalecer a barreira cutânea.
Mel e aveia: calmante e esfoliante natural
O mel tem ação antibacteriana e nutritiva, enquanto a aveia ajuda a remover células mortas sem agredir, promovendo maciez e equilíbrio para peles sensíveis.
Chá verde e pepino: refrescância e proteção
Ricos em antioxidantes, esses ingredientes auxiliam no combate aos radicais livres e oferecem efeito calmante, perfeito para reduzir vermelhidão e desconforto.
Dicas de uso seguro
- Sempre faça teste de alergia antes de aplicar qualquer alimento no rosto.
- Prefira máscaras simples e rápidas, evitando misturas complexas que podem irritar a pele.
- Use ingredientes frescos e aplique imediatamente, sem armazenar por muito tempo.
- Combine com rotina básica de limpeza e hidratação para potencializar os efeitos.