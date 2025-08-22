O Boticário anuncia a maior e mais esperada promoção de refis do ano, por tempo limitado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com mecânicas especiais como ‘compre um e leve outro’, promoção conta com destaque para as linhas corporais, cuidados capilares Match. e lançamentos

Clique aqui e escute a matéria

Até o dia 31 de agosto, o Boticário realiza nova edição da campanha promocional de refis, que contempla categorias da marca que vão de cuidados pessoais e cabelos até cuidados faciais e perfumaria.

A promoção conta com mecânicas exclusivas e descontos em combos prontos que chegam a 100% off no refil. A iniciativa reforça o uso desse formato de produto, que combina praticidade, economia e menor impacto ambiental.

Confira as opções disponíveis

Nesta edição, os consumidores lovers dos cuidados corporais encontram ofertas especiais que exaltam os produtos mais queridinhos das marcas Nativa Spa e Cuide-se Bem.

Comprando a Loção Hidratante Desodorante Corporal de 400ml das linhas Nativa SPA Ameixa, Ameixa Negra, Orquídea Noire, Cereja Rouge e Uva Merlot ou Cuide-se Bem Deleite, Nuvem e Rosa e Algodão 400ml, os consumidores garantem de “graça” um refil da mesma marca.

Já na categoria de cuidados capilares, o desconto é aplicado sob a mecânica de 30% nos refis das linhas queridinhas de Match.

Nutrição Regeneradora, Hidratação aos Fios e Ciência das Curvas – último lançamento, focado em cabelos com curvatura.

A perfumaria da marca, reconhecida como a mais amada entre os brasileiros, também apresenta opções refiláveis para fragrâncias femininas e masculinas, com desconto de até 11% em Arbo, Quasar Classic e Glamour Secrets Black.

Como novidade para os amantes de Clash e Malbec, as linhas ganham suas opções em refis como oportunidade de compra.

Sustentabilidade

Além de estimular a experimentação e o uso dos produtos, a marca destaca os benefícios de optar pelos refis, que geram menos resíduos a longo prazo e reduzem o impacto ambiental.

Quando um refil é produzido, utiliza-se uma quantidade menor de plástico em toda a cadeia produtiva: por exemplo, na linha Nativa SPA, o refil de 350 ml utiliza 78% menos plástico do que a embalagem regular de 400ml.

Com essa escolha, é possível evitar o descarte de aproximadamente 280 toneladas de resíduos por ano - o equivalente ao plástico gerado diariamente por cerca de 5.500 pessoas no Brasil, segundo dados da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais).

Ainda sobre o pilar de sustentabilidade, o Boticário conta com Boti Recicla, o maior programa de reciclagem do mundo da beleza, que recebe embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca e as encaminha para cooperativas parceiras em todo o país.

O material recolhido é ressignificado, dando origem a itens de ecodesign presentes nas lojas-conceito e compondo projetos como as lojas sustentáveis da marca, construídas com uma tonelada de resíduos.

Até o final do mês de agosto, com disponibilidade limitada, os itens da promoção estão disponíveis em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, além do aplicativo Boticário (Android e iOS).

Também é possível comprar com revendedores, que podem ser localizados pelo Encontre Boticário, ou via WhatsApp oficial pelo número 0800 744 0010, canal seguro que permite verificar a disponibilidade dos produtos na região.