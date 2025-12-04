fechar
Marcelo Serrado estreia novo espetáculo "Terapia" no Recife

Neste final de semana, o ator conhecido por seus papéis em novelas chega ao Recife com o seu novo projeto "Marcelo Serrado em Terapia"

Por Bianca Tavares Publicado em 04/12/2025 às 11:13
Imagem de Marcelo Serrado
Imagem de Marcelo Serrado - Divulgação

Nos dias 6 e 7 de dezembro, o ator Marcelo Serrado apresenta um monólogo que mistura confissão, improviso e sátira para explorar a mente de um homem em crise, sempre com leveza e muitas risadas

“Marcelo Serrado em Terapia”, peça que se apoia no humor para tratar de vulnerabilidade, aborda a visão do artista sobre o caos emocional e as viradas inesperadas da vida adulta.

O espetáculo chega como um convite para rir das próprias imperfeições e encarar, com alguma doçura e muita acidez, aquilo que normalmente se esconde debaixo do tapete.

Descrito como cômico, visceral e surpreendentemente íntimo, o monólogo conduz a plateia por uma jornada que parte de confissões pessoais e avança por episódios de pânico, viagens improváveis, crises conjugais e perguntas existenciais que muita gente já fez em silêncio.

Interpretado pelo próprio Serrado, a montagem se apoia em relatos reais, improviso e um ritmo que alterna entre risadas e reflexão. O ator entrega uma performance intensa, brinca com seus próprios limites e reforça a ideia de que rir de si mesmo pode ser uma forma poderosa de cura.

Os ingressos estão disponíveis apenas para o dia 07 de dezembro, até o momento, pela bilheteria digital do Teatro Luiz Mendonça.

  • Onde: Teatro Luiz Mendonça, Boa Viagem, Recife
  • Gênero: Comédia em monólogo
  • Duração: 70 minutos (19h - 20h30)
  • Classificação indicativa: 16 anos
  • Criação e texto: Marcelo Serrado e Guilherme Rocha

