Marcelo Serrado estreia novo espetáculo "Terapia" no Recife
Neste final de semana, o ator conhecido por seus papéis em novelas chega ao Recife com o seu novo projeto "Marcelo Serrado em Terapia"
Clique aqui e escute a matéria
Nos dias 6 e 7 de dezembro, o ator Marcelo Serrado apresenta um monólogo que mistura confissão, improviso e sátira para explorar a mente de um homem em crise, sempre com leveza e muitas risadas
“Marcelo Serrado em Terapia”, peça que se apoia no humor para tratar de vulnerabilidade, aborda a visão do artista sobre o caos emocional e as viradas inesperadas da vida adulta.
O espetáculo chega como um convite para rir das próprias imperfeições e encarar, com alguma doçura e muita acidez, aquilo que normalmente se esconde debaixo do tapete.
Descrito como cômico, visceral e surpreendentemente íntimo, o monólogo conduz a plateia por uma jornada que parte de confissões pessoais e avança por episódios de pânico, viagens improváveis, crises conjugais e perguntas existenciais que muita gente já fez em silêncio.
Interpretado pelo próprio Serrado, a montagem se apoia em relatos reais, improviso e um ritmo que alterna entre risadas e reflexão. O ator entrega uma performance intensa, brinca com seus próprios limites e reforça a ideia de que rir de si mesmo pode ser uma forma poderosa de cura.
Os ingressos estão disponíveis apenas para o dia 07 de dezembro, até o momento, pela bilheteria digital do Teatro Luiz Mendonça.
- Onde: Teatro Luiz Mendonça, Boa Viagem, Recife
- Gênero: Comédia em monólogo
- Duração: 70 minutos (19h - 20h30)
- Classificação indicativa: 16 anos
- Criação e texto: Marcelo Serrado e Guilherme Rocha