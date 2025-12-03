Vanessa da Mata canta novas faixas e homenageia Gal Costa em turnê que chega ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora Vanessa da Mata está em turnê pelo Brasil com "Todas Elas", novo espetáculo que reúne músicas do álbum homônimo, lançado em maio deste ano

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Vanessa da Mata está em turnê pelo Brasil com "Todas Elas", novo espetáculo que reúne músicas do álbum homônimo, lançado em maio deste ano, além de clássicos da carreira. No Recife, a apresentação ocorre neste sábado (6), no palco do Teatro Guararapes.

"Viajar pelo Brasil com o meu novo show está sendo uma experiência maravilhosa; e em Recife não será diferente. É um público que sempre me recebe de maneira muito calorosa", diz a cantora, que em cena usa figurino de Gustavo Silvestre e acessórios de Gustavo Krelling.

"Vou cantar as músicas do meu álbum mais recente e os sucessos da minha carreira. Um dos momentos mais especiais é quando canto a minha versão de 'Nada Mais', um clássico da Gal Costa que gravei na edição deluxe do meu disco. Desejo que o público de Recife entre nas histórias cantadas nas músicas de 'Todas Elas' e divirta-se muito com a apresentação. Espero todos no Teatro Guararapes para celebrar a composição e a música brasileira", completa.

Jorge Farjalla, que dirige o show e esteve ao lado de Vanessa em “Clara Nunes – A Tal Guerreira”, resume o espetáculo: "É uma jornada barroca da Santa à Maria Sem Vergonha, transitando por várias canções para contar a saga dessa fêmea, Vanessa da Mata, em busca do amor ou no enfrentamento dele, seja no amor romântico ou no amor próprio, permeando o Brasil profundo e a cultura popular das músicas celebradas no show".

Álbum

Vanessa da Mata durante a turnê 'Todas Elas' - MARIANA OLIVER/DIVULGAÇÃO

O álbum “Todas Elas” apresenta onze faixas autorais, com participações de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, nas músicas "Demorou", "Um Passeio Com Robert Glasper Pelo Brasil" e "Troco Tudo", respectivamente.

"Esse álbum poderia contar a história de várias mulheres. São várias mulheres dentro dele: mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos, os momentos de grandes e boas ilusões e algumas desilusões", define Vanessa.

A versão deluxe traz uma regravação da artista para o clássico "Nada Mais", lançada originalmente em 1984 por Gal Costa no álbum “Profana”, versão brasileira de “Lately”, de Stevie Wonder, de 1980, com adaptação de Ronaldo Bastos.

Parcerias

Sobre as parcerias, Vanessa comenta a alegria de trabalhar com artistas que admira: "O João Gomes já é um amigo querido que admiro muito. Gosto muito da voz dele, gravíssima, que faz um casamento perfeito com a minha nesse reggae. A música com o Jota.pê fala sobre a aparência das redes sociais, que jamais mostra psicologicamente como realmente estamos. Foi muito rápida de ser feita Ela fluiu em uma capacidade linda. Ele me mandou a primeira parte da melodia e eu fiz o restante. E fizemos a letra juntos", diz.

"O Robert Glasper é um dos caras mais notáveis dos últimos tempos. Certa vez eu fui em um show dele em São Paulo, fiz contato e mandei um material para ele. Ele gostou muito e me mandou várias ideias de música, e aí a gente fez essa parceria.", acrescenta.

Os arranjos têm criação coletiva, envolvendo a banda formada por músicos como Marcelo Costa (bateria), Maurício Pacheco (violão e guitarra) e Rafael Rocha (trombone), entre outros. Gravado e mixado no estúdio Visom Digital, no Rio de Janeiro, o álbum tem como faixa-foco a música “É Por Isso Que Eu Danço”.

Carreira

Em 2024, Vanessa da Mata comemorou 20 anos de carreira, levando a turnê do álbum "Vem Doce" por diversas cidades do país e também para o exterior. Sucesso de público e crítica, o disco foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.