16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro acontece entre os dias 28 e 30 de novembro com atrações, palestras e oficinas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre 28 e 30 de novembro, evento reunirá 100 estandes, oficinas, atrações culturais e homenagens, reforçando o papel de Lagoa do Carro para tapeçaria

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, se prepara para receber a 16ª Feira do Tapete e Artesanato (FETALC), de 28 a 30 de novembro de 2025.

O evento, promovido pela Associação de Tapeceiras de Lagoa do Carro (ASTALC), é considerado um dos mais importantes do segmento no Nordeste, reunindo artesãos, instituições, prefeituras e programas sociais em uma celebração da arte e da economia criativa.

Terra do Tapete

Reconhecida nacionalmente como a “Terra do Tapete”, Lagoa do Carro é o maior polo produtor de tapeçaria artesanal da região. Este ano, a feira contará com 100 estandes que receberão artesãos de Pernambuco e de outros estados, como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. A programação, gratuita e aberta ao público, incluirá oficinas, palestras, atividades literárias, espaço infantil e apresentações culturais, com destaque para ações voltadas ao protagonismo feminino na tapeçaria.

A 16ª FETALC prestará homenagem especial ao Estado de Goiás e à artesã Maria José dos Santos Bezerra, conhecida como Damó, uma das fundadoras e ex-presidente da ASTALC, falecida em agosto deste ano. Além disso, o evento contará com apresentações musicais diversas, como Kelvis Duran e Amigas do Brega, nomes fortes da música pernambucana.

Leia Também A Boiadeira: Avon lança primeira coleção de maquiagem assinada por Ana Castela

A tapeçaria chegou a Lagoa do Carro em 1975, trazida pela artesã Terezinha Lira. Desde então, a técnica se consolidou como uma das principais expressões culturais e econômicas da cidade, movimentando mais de R$ 300 mil por ano, segundo a ASTALC. Hoje, cerca de mil mulheres atuam na produção artesanal, muitas delas em casa, transformando fios e cores em arte e renda.

Mesmo com o reconhecimento, o ofício enfrenta desafios. "Uma das maiores dificuldades é manter viva a tradição. Muitas filhas de tapeceiras não querem mais seguir o legado, seja por falta de incentivo, até mesmo dentro de casa, ou pela ausência de políticas públicas voltadas para o setor", explica Isabel Gonçalves, presidente da ASTALC. Ela ressalta que, apesar dos avanços e da força feminina conquistada por meio do artesanato, ainda há artesãs que dependem de atravessadores para vender suas peças.

Cerca de 350 artífices de Lagoa do Carro e de outros estados seguem unidas na missão de consolidar o município como referência em sustentabilidade, cultura popular e turismo criativo.

Confira a programação completa:

HOMENAGEADOS: Estado de Goiás e Damó Tapeceira



ABERTURA OFICIAL DO EV/ENTO



Data: 28/11/2025



Horário: 19h



Local: Praca da Soledade, Lagoa do Carro-PE



Presenca confirmada: Milton Coelho - Secretário Nacional do Artesanato



Acessibilidade: Tradução em Libras



Apresentações de Cultura Popular



PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA



RODA DE CONVERSA



Data: 28/11/2025



Horário: 14h às 16h



Tema: A Importância e atualizações das Políticas Públicas para o artesão e o artesanato.



Facilitadores: Elisabete Bacelar -Programa do Artesanato Brasileiro



Local: Sala de Palestras - TAPECEIRAS DA LAGOA



PALESTRA



Data: 28/11/2025



Horário: 19h às 20h30



Tema: Empreendedorismo na Economia Solidária



Facilitador: SEBRAE PE



Local: Sala do Empreendedor (Praca da Soledade)



PALESTRA



Data: 28/11/2025



Horário: 20h as 21h30



Tema: Reaproveitamento de resíduos têxteis - O caso da Revestex



Facilitadora: Etiene Albino Martins (Professora e Doutora da UFRPE)



LANCAMENTO DE LIVRO E RODA DE CONVERSA



Data: 29/11/2025



Horário: 16h às 18h



Facilitadores: Clube Literário - O BAOBÁ



OBS: Durante os dias 28 a 30/11 o Clube do Livro estará fazendo troca de livros e atividades

literárias



Local: Praca Manoel Barbosa (Estande da Feira)



RODA DE CONVERSA



Data: 29/11/2025



Horário: 14h às 16h



Tema: A Importância das Políticas Culturais para o setor Turístico-Cultural com ênfase

no Artesanato.



Facilitadores: Clara Nogueira (Artesã e Representante da Gerência de Políticas Culturais do

Estado), Manoel Salustiano (Artesão de golas de caboclo de lanca e estandartes de carnaval e

Doutor Notório Saber em Cultura Popular, título concedido pela Universidade de Pernambuco,

Campus Mata Norte) e Patrícia Magalhães (Turismóloga e CEO da Avant Turismo)



Local: Sala de Palestras - TAPECEIRAS DA LAGOA



Mediacão: Risolange Rodrigues - Artesã e Turismóloga



OFICINAS



Oficina de Tapecaria



Data: 29/11/2025



Horário: 14h às 16h e das 19h às 21h



Facilitadoras: Tapeceiras da ASTALC



Local: Estande da ASTALC na Feira



Oficina de Macramê e Amigurumi



Data: 29 e 30/11/2025



Horário: 14h às 17h e das 19h às 21h



Facilitadores: Pingouin



Local: Sala do Empreendedor



Oficina sustentável com fibras naturais



Data: 29 e 30/11/2025



Horário: 15h às 17h



Facilitadora: Tânia de Sá - Goiás



Local: Sala de Oficinas-Tapeceiras da Lagoa



Oficina de Máscaras Sustentáveis



Data:29/11/2025



Horário: 19h às 21h



Facilitadores: Jr Art's



Local: Sala de Oficinas - Tapeceiras da Lagoa



ESPAÇO INFANTIL



Oficina de Brinquedo sustentável



Data: 29/11/2025



Horário: 15h30 às 17h30



Facilitador: Josenildo Soares



Local: Praca Manoel Barbosa - Espaco Hora da Diversão



Espetáculo Circense



Data: 29/11/2025



Horário: 19h30



Artista:Palhaco Batatinha e Companhia



Local: Praca Manoel Barbosa - Espaco Hora da Alegria



Oficina de Contação de História e Fantoche



Data: 30/11/2025



Horário: 16h às 18h



Facilitadora: Adda Fernanda



Local: Praca Manoel Barbosa-Espaco Hora da Diversão



OUTROS ATRATIVOS



GINCANA A TAPECEIRAS MAIS RÁPIDA



Data: 30/11/2025



Horário: 16h30

DOAÇÃO DE MUDAS E TROCA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Data: 29 e 30/11/2025



Local: Espaco Verde



PARQUE INFANTIL



Data: 28 a 30/11/2025



Local: Rua da Diversão



A 16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro acontece na sexta-feira (28/11) a partir das 14h, até às 22h. No sábado (29/11), das 10H às 22H e no domingo (30/11) das 10H às 21H.