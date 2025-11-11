fechar
16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro acontece entre os dias 28 e 30 de novembro com atrações, palestras e oficinas

Entre 28 e 30 de novembro, evento reunirá 100 estandes, oficinas, atrações culturais e homenagens, reforçando o papel de Lagoa do Carro para tapeçaria

Por Bianca Tavares Publicado em 11/11/2025 às 12:47
Imagem das artesãs reunidas para coletiva da 16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro
Imagem das artesãs reunidas para coletiva da 16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro - Luis J. Peixoto

A cidade de Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, se prepara para receber a 16ª Feira do Tapete e Artesanato (FETALC), de 28 a 30 de novembro de 2025.

O evento, promovido pela Associação de Tapeceiras de Lagoa do Carro (ASTALC), é considerado um dos mais importantes do segmento no Nordeste, reunindo artesãos, instituições, prefeituras e programas sociais em uma celebração da arte e da economia criativa.

Terra do Tapete

Reconhecida nacionalmente como a “Terra do Tapete”, Lagoa do Carro é o maior polo produtor de tapeçaria artesanal da região. Este ano, a feira contará com 100 estandes que receberão artesãos de Pernambuco e de outros estados, como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. A programação, gratuita e aberta ao público, incluirá oficinas, palestras, atividades literárias, espaço infantil e apresentações culturais, com destaque para ações voltadas ao protagonismo feminino na tapeçaria.

A 16ª FETALC prestará homenagem especial ao Estado de Goiás e à artesã Maria José dos Santos Bezerra, conhecida como Damó, uma das fundadoras e ex-presidente da ASTALC, falecida em agosto deste ano. Além disso, o evento contará com apresentações musicais diversas, como Kelvis Duran e Amigas do Brega, nomes fortes da música pernambucana.

A tapeçaria chegou a Lagoa do Carro em 1975, trazida pela artesã Terezinha Lira. Desde então, a técnica se consolidou como uma das principais expressões culturais e econômicas da cidade, movimentando mais de R$ 300 mil por ano, segundo a ASTALC. Hoje, cerca de mil mulheres atuam na produção artesanal, muitas delas em casa, transformando fios e cores em arte e renda.

Mesmo com o reconhecimento, o ofício enfrenta desafios. "Uma das maiores dificuldades é manter viva a tradição. Muitas filhas de tapeceiras não querem mais seguir o legado, seja por falta de incentivo, até mesmo dentro de casa, ou pela ausência de políticas públicas voltadas para o setor", explica Isabel Gonçalves, presidente da ASTALC. Ela ressalta que, apesar dos avanços e da força feminina conquistada por meio do artesanato, ainda há artesãs que dependem de atravessadores para vender suas peças.

Cerca de 350 artífices de Lagoa do Carro e de outros estados seguem unidas na missão de consolidar o município como referência em sustentabilidade, cultura popular e turismo criativo. 

Confira a programação completa:

HOMENAGEADOS: Estado de Goiás e Damó Tapeceira

ABERTURA OFICIAL DO EV/ENTO

Data: 28/11/2025

Horário: 19h

Local: Praca da Soledade, Lagoa do Carro-PE

Presenca confirmada: Milton Coelho - Secretário Nacional do Artesanato

Acessibilidade: Tradução em Libras

Apresentações de Cultura Popular

PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA

RODA DE CONVERSA

Data: 28/11/2025

Horário: 14h às 16h

Tema: A Importância e atualizações das Políticas Públicas para o artesão e o artesanato.

Facilitadores: Elisabete Bacelar -Programa do Artesanato Brasileiro

Local: Sala de Palestras - TAPECEIRAS DA LAGOA

PALESTRA

Data: 28/11/2025

Horário: 19h às 20h30

Tema: Empreendedorismo na Economia Solidária

Facilitador: SEBRAE PE

Local: Sala do Empreendedor (Praca da Soledade)

PALESTRA

Data: 28/11/2025

Horário: 20h as 21h30

Tema: Reaproveitamento de resíduos têxteis - O caso da Revestex

Facilitadora: Etiene Albino Martins (Professora e Doutora da UFRPE)

LANCAMENTO DE LIVRO E RODA DE CONVERSA

Data: 29/11/2025

Horário: 16h às 18h

Facilitadores: Clube Literário - O BAOBÁ

OBS: Durante os dias 28 a 30/11 o Clube do Livro estará fazendo troca de livros e atividades
literárias

Local: Praca Manoel Barbosa (Estande da Feira)

RODA DE CONVERSA

Data: 29/11/2025

Horário: 14h às 16h

Tema: A Importância das Políticas Culturais para o setor Turístico-Cultural com ênfase
no Artesanato.

Facilitadores: Clara Nogueira (Artesã e Representante da Gerência de Políticas Culturais do
Estado), Manoel Salustiano (Artesão de golas de caboclo de lanca e estandartes de carnaval e
Doutor Notório Saber em Cultura Popular, título concedido pela Universidade de Pernambuco,
Campus Mata Norte) e Patrícia Magalhães (Turismóloga e CEO da Avant Turismo)

Local: Sala de Palestras - TAPECEIRAS DA LAGOA

Mediacão: Risolange Rodrigues - Artesã e Turismóloga

OFICINAS

Oficina de Tapecaria

Data: 29/11/2025

Horário: 14h às 16h e das 19h às 21h

Facilitadoras: Tapeceiras da ASTALC

Local: Estande da ASTALC na Feira

Oficina de Macramê e Amigurumi

Data: 29 e 30/11/2025

Horário: 14h às 17h e das 19h às 21h

Facilitadores: Pingouin

Local: Sala do Empreendedor

Oficina sustentável com fibras naturais

Data: 29 e 30/11/2025

Horário: 15h às 17h

Facilitadora: Tânia de Sá - Goiás

Local: Sala de Oficinas-Tapeceiras da Lagoa

Oficina de Máscaras Sustentáveis

Data:29/11/2025

Horário: 19h às 21h

Facilitadores: Jr Art's

Local: Sala de Oficinas - Tapeceiras da Lagoa

ESPAÇO INFANTIL

Oficina de Brinquedo sustentável

Data: 29/11/2025

Horário: 15h30 às 17h30

Facilitador: Josenildo Soares

Local: Praca Manoel Barbosa - Espaco Hora da Diversão

Espetáculo Circense

Data: 29/11/2025

Horário: 19h30

Artista:Palhaco Batatinha e Companhia

Local: Praca Manoel Barbosa - Espaco Hora da Alegria

Oficina de Contação de História e Fantoche

Data: 30/11/2025

Horário: 16h às 18h

Facilitadora: Adda Fernanda

Local: Praca Manoel Barbosa-Espaco Hora da Diversão

OUTROS ATRATIVOS

GINCANA A TAPECEIRAS MAIS RÁPIDA

Data: 30/11/2025

Horário: 16h30

DOAÇÃO DE MUDAS E TROCA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Data: 29 e 30/11/2025

Local: Espaco Verde

PARQUE INFANTIL

Data: 28 a 30/11/2025

Local: Rua da Diversão

A 16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro acontece na sexta-feira (28/11) a partir das 14h, até às 22h. No sábado (29/11), das 10H às 22H e no domingo (30/11) das 10H às 21H.

