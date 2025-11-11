16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro acontece entre os dias 28 e 30 de novembro com atrações, palestras e oficinas
Entre 28 e 30 de novembro, evento reunirá 100 estandes, oficinas, atrações culturais e homenagens, reforçando o papel de Lagoa do Carro para tapeçaria
A cidade de Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, se prepara para receber a 16ª Feira do Tapete e Artesanato (FETALC), de 28 a 30 de novembro de 2025.
O evento, promovido pela Associação de Tapeceiras de Lagoa do Carro (ASTALC), é considerado um dos mais importantes do segmento no Nordeste, reunindo artesãos, instituições, prefeituras e programas sociais em uma celebração da arte e da economia criativa.
Terra do Tapete
Reconhecida nacionalmente como a “Terra do Tapete”, Lagoa do Carro é o maior polo produtor de tapeçaria artesanal da região. Este ano, a feira contará com 100 estandes que receberão artesãos de Pernambuco e de outros estados, como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. A programação, gratuita e aberta ao público, incluirá oficinas, palestras, atividades literárias, espaço infantil e apresentações culturais, com destaque para ações voltadas ao protagonismo feminino na tapeçaria.
A 16ª FETALC prestará homenagem especial ao Estado de Goiás e à artesã Maria José dos Santos Bezerra, conhecida como Damó, uma das fundadoras e ex-presidente da ASTALC, falecida em agosto deste ano. Além disso, o evento contará com apresentações musicais diversas, como Kelvis Duran e Amigas do Brega, nomes fortes da música pernambucana.
A tapeçaria chegou a Lagoa do Carro em 1975, trazida pela artesã Terezinha Lira. Desde então, a técnica se consolidou como uma das principais expressões culturais e econômicas da cidade, movimentando mais de R$ 300 mil por ano, segundo a ASTALC. Hoje, cerca de mil mulheres atuam na produção artesanal, muitas delas em casa, transformando fios e cores em arte e renda.
Mesmo com o reconhecimento, o ofício enfrenta desafios. "Uma das maiores dificuldades é manter viva a tradição. Muitas filhas de tapeceiras não querem mais seguir o legado, seja por falta de incentivo, até mesmo dentro de casa, ou pela ausência de políticas públicas voltadas para o setor", explica Isabel Gonçalves, presidente da ASTALC. Ela ressalta que, apesar dos avanços e da força feminina conquistada por meio do artesanato, ainda há artesãs que dependem de atravessadores para vender suas peças.
Cerca de 350 artífices de Lagoa do Carro e de outros estados seguem unidas na missão de consolidar o município como referência em sustentabilidade, cultura popular e turismo criativo.
Confira a programação completa:
HOMENAGEADOS: Estado de Goiás e Damó Tapeceira
ABERTURA OFICIAL DO EV/ENTO
Data: 28/11/2025
Horário: 19h
Local: Praca da Soledade, Lagoa do Carro-PE
Presenca confirmada: Milton Coelho - Secretário Nacional do Artesanato
Acessibilidade: Tradução em Libras
Apresentações de Cultura Popular
PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA
RODA DE CONVERSA
Data: 28/11/2025
Horário: 14h às 16h
Tema: A Importância e atualizações das Políticas Públicas para o artesão e o artesanato.
Facilitadores: Elisabete Bacelar -Programa do Artesanato Brasileiro
Local: Sala de Palestras - TAPECEIRAS DA LAGOA
PALESTRA
Data: 28/11/2025
Horário: 19h às 20h30
Tema: Empreendedorismo na Economia Solidária
Facilitador: SEBRAE PE
Local: Sala do Empreendedor (Praca da Soledade)
PALESTRA
Data: 28/11/2025
Horário: 20h as 21h30
Tema: Reaproveitamento de resíduos têxteis - O caso da Revestex
Facilitadora: Etiene Albino Martins (Professora e Doutora da UFRPE)
LANCAMENTO DE LIVRO E RODA DE CONVERSA
Data: 29/11/2025
Horário: 16h às 18h
Facilitadores: Clube Literário - O BAOBÁ
OBS: Durante os dias 28 a 30/11 o Clube do Livro estará fazendo troca de livros e atividades
literárias
Local: Praca Manoel Barbosa (Estande da Feira)
RODA DE CONVERSA
Data: 29/11/2025
Horário: 14h às 16h
Tema: A Importância das Políticas Culturais para o setor Turístico-Cultural com ênfase
no Artesanato.
Facilitadores: Clara Nogueira (Artesã e Representante da Gerência de Políticas Culturais do
Estado), Manoel Salustiano (Artesão de golas de caboclo de lanca e estandartes de carnaval e
Doutor Notório Saber em Cultura Popular, título concedido pela Universidade de Pernambuco,
Campus Mata Norte) e Patrícia Magalhães (Turismóloga e CEO da Avant Turismo)
Local: Sala de Palestras - TAPECEIRAS DA LAGOA
Mediacão: Risolange Rodrigues - Artesã e Turismóloga
OFICINAS
Oficina de Tapecaria
Data: 29/11/2025
Horário: 14h às 16h e das 19h às 21h
Facilitadoras: Tapeceiras da ASTALC
Local: Estande da ASTALC na Feira
Oficina de Macramê e Amigurumi
Data: 29 e 30/11/2025
Horário: 14h às 17h e das 19h às 21h
Facilitadores: Pingouin
Local: Sala do Empreendedor
Oficina sustentável com fibras naturais
Data: 29 e 30/11/2025
Horário: 15h às 17h
Facilitadora: Tânia de Sá - Goiás
Local: Sala de Oficinas-Tapeceiras da Lagoa
Oficina de Máscaras Sustentáveis
Data:29/11/2025
Horário: 19h às 21h
Facilitadores: Jr Art's
Local: Sala de Oficinas - Tapeceiras da Lagoa
ESPAÇO INFANTIL
Oficina de Brinquedo sustentável
Data: 29/11/2025
Horário: 15h30 às 17h30
Facilitador: Josenildo Soares
Local: Praca Manoel Barbosa - Espaco Hora da Diversão
Espetáculo Circense
Data: 29/11/2025
Horário: 19h30
Artista:Palhaco Batatinha e Companhia
Local: Praca Manoel Barbosa - Espaco Hora da Alegria
Oficina de Contação de História e Fantoche
Data: 30/11/2025
Horário: 16h às 18h
Facilitadora: Adda Fernanda
Local: Praca Manoel Barbosa-Espaco Hora da Diversão
OUTROS ATRATIVOS
GINCANA A TAPECEIRAS MAIS RÁPIDA
Data: 30/11/2025
Horário: 16h30
DOAÇÃO DE MUDAS E TROCA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Data: 29 e 30/11/2025
Local: Espaco Verde
PARQUE INFANTIL
Data: 28 a 30/11/2025
Local: Rua da Diversão
A 16ª Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro acontece na sexta-feira (28/11) a partir das 14h, até às 22h. No sábado (29/11), das 10H às 22H e no domingo (30/11) das 10H às 21H.