Recife Convention realiza Prêmio Recife CVB 2025 com homenagens e show de Martins
Evento no Centro de Convenções vai reconhecer anfitriões e parceiros que impulsionaram o turismo de eventos na capital pernambucana em 2025
O Recife Convention & Visitors Bureau realiza no dia 14 de novembro o Prêmio Recife CVB 2025, iniciativa inédita que celebra os profissionais, empresas e instituições que se destacaram na promoção do turismo de eventos e na consolidação de Recife como destino de referência nacional.
A cerimônia, marcada para as 18h no Pernambuco Centro de Convenções, promete uma noite de homenagens, networking e música, reunindo associados, parceiros e convidados especiais.
Ao todo, 34 homenageados serão reconhecidos em diferentes categorias, entre eles 18 anfitriões, três parceiros de captação, três maiores arrecadadores de Room Tax, cinco espaços de convenções que mais investiram ao longo do ano e cinco empresas parceiras do setor.
“Este ano tivemos um desempenho excelente em captação e realização de eventos e já estamos com a agenda concorrida pelos próximos sete anos. Só tivemos esse resultado com o apoio de toda a cadeia turística com quem queremos comemorar nesta noite especial”, destaca Carolina Oliveira, presidente do Recife CVB.
Com patrocínio do Pernambuco Centro de Convenções, R1 Audiovisual, 3 Pontos Stands e Central de Produções, o evento inclui premiação, jantar, brinde e show do cantor Martins, que encerra a noite em clima de celebração.
O bufê leva a assinatura da Merit Gourmet Solutions. O evento é aberto ao público mediante inscrição, com ingressos disponíveis pelo site even3.com.br/premio-recife-cvb-2025-643975. Associados têm desconto especial.
Prêmio Recife CVB 2025
- 14 de novembro de 2025, a partir das 18h
- Pernambuco Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda – PE
- Ingressos a partir de R$ 250 (com desconto para associados)