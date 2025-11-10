Recife Convention realiza Prêmio Recife CVB 2025 com homenagens e show de Martins

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no Centro de Convenções vai reconhecer anfitriões e parceiros que impulsionaram o turismo de eventos na capital pernambucana em 2025

Clique aqui e escute a matéria

O Recife Convention & Visitors Bureau realiza no dia 14 de novembro o Prêmio Recife CVB 2025, iniciativa inédita que celebra os profissionais, empresas e instituições que se destacaram na promoção do turismo de eventos e na consolidação de Recife como destino de referência nacional.

A cerimônia, marcada para as 18h no Pernambuco Centro de Convenções, promete uma noite de homenagens, networking e música, reunindo associados, parceiros e convidados especiais.

Ao todo, 34 homenageados serão reconhecidos em diferentes categorias, entre eles 18 anfitriões, três parceiros de captação, três maiores arrecadadores de Room Tax, cinco espaços de convenções que mais investiram ao longo do ano e cinco empresas parceiras do setor.

Leia Também Mercado Capitão realiza 46ª edição neste domingo com arte, design e gastronomia no Recife

“Este ano tivemos um desempenho excelente em captação e realização de eventos e já estamos com a agenda concorrida pelos próximos sete anos. Só tivemos esse resultado com o apoio de toda a cadeia turística com quem queremos comemorar nesta noite especial”, destaca Carolina Oliveira, presidente do Recife CVB.

Com patrocínio do Pernambuco Centro de Convenções, R1 Audiovisual, 3 Pontos Stands e Central de Produções, o evento inclui premiação, jantar, brinde e show do cantor Martins, que encerra a noite em clima de celebração.

O bufê leva a assinatura da Merit Gourmet Solutions. O evento é aberto ao público mediante inscrição, com ingressos disponíveis pelo site even3.com.br/premio-recife-cvb-2025-643975. Associados têm desconto especial.

Prêmio Recife CVB 2025

Imagem de Hellen Lopes - Dondinho