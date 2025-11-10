Festival celebra os 80 anos de Mestre Salustiano com cinco dias de programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com incentivo da PNAB, o Azougue Festival homenageia o legado do Mestre Salu e reúne atividades gratuitas no Recife e em Olinda de 12 a 16 de novembro

A 12ª edição do Azougue Festival presta uma homenagem especial a Mestre Salustiano, artista que levou a cultura popular pernambucana ao mundo e inspirou gerações.

O evento acontece de quarta-feira (12) a domingo (16), em Olinda e no Recife, com uma ampla programação gratuita dedicada aos 80 anos do nascimento do mestre.

Reconhecido como uma das maiores expressões da cultura nordestina, Mestre Salu (1945–2008) foi rabequeiro, mestre de cavalo-marinho, brincante de maracatu rural e fundador da Casa da Rabeca, em Olinda. Sua atuação foi essencial para valorizar as raízes afro-brasileiras e formar novas gerações de artistas e pesquisadores.

Desde menino, já se destacava no cavalo-marinho nos engenhos de Aliança, na Zona da Mata Norte. Filho do também rabequeiro João Salustiano, aprendeu cedo o instrumento que marcaria sua trajetória. Teve uma infância imersa em cirandas, cocos, maracatus, mamulengos e forrós, experiências que moldaram seu olhar sobre a cultura popular.

Na juventude, Salustiano viveu de diversos ofícios até se firmar como artista. Em 1965, mudou-se para Olinda, onde passou a construir e tocar suas próprias rabecas. A visibilidade veio na década de 1970, com participações em comerciais e, em 1989, em programas de TV como o Som Brasil. Representou o Brasil em países como Cuba, Bolívia, França e Estados Unidos, levando a rabeca e os ritmos pernambucanos a novos públicos.

Entre os títulos que recebeu estão o de Doutor Honoris Causa pela UFPE, o de Reconhecido Saber pelo Conselho Estadual de Cultura e o de Comendador da Ordem do Mérito Cultural pela Presidência da República.

Salustiano também deixou um importante legado familiar. Fundou grupos como o Cavalo Marinho Boi Matuto, o Mamulengo Alegre e o Maracatu Piaba de Ouro, além de inspirar filhos artistas, como o músico Maciel Salú, os rabequeiros Wellington e Cleiton Salu e o bailarino Pedro Salustiano. A Casa da Rabeca, criada pela família, segue como ponto de encontro da tradição viva, com rodas, sambadas, oficinas e festas.

Nesta edição, o festival adota o tema Salú 80 e propõe uma imersão no universo do mestre. A abertura será na quarta-feira (12), dia do aniversário de nascimento de Salustiano, com vivência cultural na Casa da Rabeca e sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde será apresentado o projeto de lei que institui o Dia Estadual da Cultura Popular.

Na sexta (13), acontecem oficinas de Cavalo-Marinho e Rabeca ministradas pela Família Salustiano. O sábado (14) será marcado pela Ação Griô em escolas públicas de Olinda e, à noite, pela grande festa na Casa da Rabeca, com shows de Maciel Salú, Geo Salu, Maracatu Piaba de Ouro, Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, Quadrilha Raio de Sol, projeções de Toni Braga e Som na Rural.

O encerramento no domingo (16) terá o Cine Azougue, no Cinema São Luiz, exibindo documentários e videoclipes sobre a trajetória de Mestre Salustiano e sua influência na música contemporânea.

Para Maciel Salú, diretor do festival e filho do homenageado, celebrar os 80 anos do pai é reafirmar sua presença no tempo. “Mestre Salustiano foi além de um artista. Foi ponte entre mundos, abriu caminhos para que a cultura popular fosse reconhecida como fundamento de identidade, como força criativa e como política de vida. O Azougue existe para garantir que essa tradição siga pulsando, transformando e inspirando”, afirma.

O Azougue Festival é realizado com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Governo de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal, com produção da Grão Comunicação e Cultura, Casa Azougue e Maciel Salú.

