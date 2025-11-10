Mercado Capitão realiza 46ª edição neste domingo com arte, design e gastronomia no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento gratuito reúne artistas, marcas autorais e gastronomia na Casa Capitão, em Santo Amaro, das 10h às 19h; veja os detalhes da programação

Neste domingo, 16 de novembro, o Recife recebe mais uma edição do Mercado Capitão, evento que celebra o trabalho manual e a produção independente com uma curadoria afetiva que já conquistou o público.

A 46ª edição acontece na Casa Capitão, no bairro de Santo Amaro, das 10h às 19h, com entrada gratuita e um dia inteiro de programação voltada à arte, design e gastronomia.

O espaço será tomado por cores, texturas e criações autorais que refletem o talento de artistas e empreendedores locais.

Nesta edição, o artista Rinaldo Silva apresenta uma série de gravuras e desenhos que exploram o corpo e o gesto com uma abordagem sensorial, enquanto Íris Marcolino, diretamente do Alto do Moura, em Caruaru, traz suas esculturas em barro conhecidas como Corações de Íris, peças que parecem pulsar vida e emoção.

Além das exposições, o Mercado Capitão reúne mais de 20 marcas de moda, literatura, cerâmica, plantas, papelaria e gastronomia, oferecendo um panorama do que há de mais criativo na cena autoral pernambucana. A curadoria do evento aposta em experiências que estimulam o encontro entre artistas, produtores e visitantes, transformando o espaço em um verdadeiro ponto de conexão cultural.

A Casa Capitão também prepara um cardápio especial para a ocasião, com opções do restaurante e drinques exclusivos assinados pela Ziriguidum, garantindo uma experiência completa entre arte, sabor e convivência.

Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife - PE