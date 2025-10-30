Cáritas NE2 promove Bazar Solidário e convida o público a vestir a solidariedade
Nos dias 30 e 31 de outubro, o evento transforma compras conscientes em ações que fortalecem projetos sociais e espalham esperança
Clique aqui e escute a matéria
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 realiza mais uma edição do Bazar Solidário, nos dias 30 e 31 de outubro, na sede da CNBB Nordeste 2, no bairro da Boa Vista, em Recife.
O evento propõe unir consumo responsável e solidariedade em um mesmo gesto, transformando boas compras em apoio direto a causas sociais.
O bazar contará com uma grande variedade de roupas, calçados, acessórios e itens de utilidade doméstica, como copos e garrafas térmicas, todos com excelente qualidade e preços acessíveis. Cada peça comprada representa uma contribuição concreta para ações sociais desenvolvidas pela Cáritas nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Com ingresso simbólico de R$ 5,00, as inscrições estão disponíveis pelo Sympla, e todo o valor arrecadado será revertido em apoio às iniciativas da organização, que atua na promoção da dignidade humana, da justiça social e do bem viver.
Para garantir uma experiência confortável e organizada, o público poderá escolher entre quatro faixas de horário: 9h às 10h, 10h30 às 11h30, 14h às 15h e 15h30 às 16h30. Cada sessão terá limite de 50 vagas.
“Participar do Bazar Solidário da Cáritas é vestir a solidariedade. Cada pessoa que contribui ajuda a manter viva a nossa missão de servir com amor, promover a dignidade e semear esperança nos quatro estados do Nordeste onde atuamos”, destaca Neilda Pereira, secretária regional da Cáritas NE2.
Ela reforça que o evento vai além das compras: “Mais do que um evento, o Bazar Solidário é um encontro de corações generosos. Ele reflete o que é a Cáritas: uma rede de fé e solidariedade que transforma gestos simples em esperança concreta para quem mais precisa”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Presente em mais de 160 países, a Cáritas é um organismo da Igreja Católica inspirado no legado de Dom Helder Câmara, patrono e fundador da organização no Brasil.
Sua atuação abrange iniciativas de economia solidária, desenvolvimento humano e defesa dos direitos das populações em situação de vulnerabilidade.