Cáritas NE2 promove Bazar Solidário e convida o público a vestir a solidariedade

Nos dias 30 e 31 de outubro, o evento transforma compras conscientes em ações que fortalecem projetos sociais e espalham esperança

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 realiza mais uma edição do Bazar Solidário, nos dias 30 e 31 de outubro, na sede da CNBB Nordeste 2, no bairro da Boa Vista, em Recife.

O evento propõe unir consumo responsável e solidariedade em um mesmo gesto, transformando boas compras em apoio direto a causas sociais.

O bazar contará com uma grande variedade de roupas, calçados, acessórios e itens de utilidade doméstica, como copos e garrafas térmicas, todos com excelente qualidade e preços acessíveis. Cada peça comprada representa uma contribuição concreta para ações sociais desenvolvidas pela Cáritas nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Com ingresso simbólico de R$ 5,00, as inscrições estão disponíveis pelo Sympla, e todo o valor arrecadado será revertido em apoio às iniciativas da organização, que atua na promoção da dignidade humana, da justiça social e do bem viver.

Para garantir uma experiência confortável e organizada, o público poderá escolher entre quatro faixas de horário: 9h às 10h, 10h30 às 11h30, 14h às 15h e 15h30 às 16h30. Cada sessão terá limite de 50 vagas.

“Participar do Bazar Solidário da Cáritas é vestir a solidariedade. Cada pessoa que contribui ajuda a manter viva a nossa missão de servir com amor, promover a dignidade e semear esperança nos quatro estados do Nordeste onde atuamos”, destaca Neilda Pereira, secretária regional da Cáritas NE2.

Ela reforça que o evento vai além das compras: “Mais do que um evento, o Bazar Solidário é um encontro de corações generosos. Ele reflete o que é a Cáritas: uma rede de fé e solidariedade que transforma gestos simples em esperança concreta para quem mais precisa”.

Presente em mais de 160 países, a Cáritas é um organismo da Igreja Católica inspirado no legado de Dom Helder Câmara, patrono e fundador da organização no Brasil.

Sua atuação abrange iniciativas de economia solidária, desenvolvimento humano e defesa dos direitos das populações em situação de vulnerabilidade.

