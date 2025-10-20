HFN realiza o I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com síndrome de Down
Edição 2025 da Hotel & Food Nordeste recebe disputa que celebra o talento de pessoas com deficiência, como parte do projeto Pizza Maker & Down.
A HFN – Hotel & Food Nordeste 2025 será palco de uma iniciativa inédita e emocionante: o I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com síndrome de Down, dentro do projeto Pizza Maker & Down.
Idealizada pela chef Erilene Monteiro, a ação acontece de 5 a 7 de novembro, sempre às 16h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.
Serão 15 participantes, divididos em grupos de cinco por dia, que irão preparar e apresentar pizzas de diversos sabores, a exemplo das tradicionais mussarela, calabresa e portuguesa. Cada participante contará com um ajudante, e todos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por profissionais renomados da gastronomia, com o chef Betinho já confirmado entre os jurados.
Os três primeiros colocados receberão troféus, enquanto os demais participantes ganharão medalhas de reconhecimento. Mais do que uma competição, o campeonato celebra o talento, a inclusão e a capacidade profissional das pessoas com síndrome de Down, reforçando o papel transformador da gastronomia na sociedade.
A chef Erilene Monteiro, pizzaiola premiada e comendadora, criou o projeto inspirada em seu sobrinho Matheus, que nasceu com síndrome de Down. “Ele me mostrou o quanto é capaz, e isso me motivou a criar um espaço de aprendizado e geração de renda para jovens e adultos com a mesma condição”, afirma. Hoje, o projeto Pizza Maker & Down capacita alunos entre 16 e 50 anos, oferecendo oficinas, treinamentos e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho.
O projeto nasceu dentro da HFN como uma ação social da feira e, desde então, vem crescendo com o apoio da Insight Feiras & Negócios, empresa realizadora do evento ao lado da ABIH-PE e da Abrasel-PE. “A construção conjunta dessa iniciativa mostra nosso compromisso com a inclusão e com o desenvolvimento humano através da gastronomia. É uma alegria ver a HFN se tornar palco de um marco mundial”, destaca a direção da Insight Feiras & Negócios, formada por Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes.
Em sua 7ª edição, a HFN – Hotel & Food Nordeste se consolida como a principal feira da hospitalidade e alimentação fora do lar no Norte e Nordeste, reunindo mais de 29 mil profissionais e empresários do setor entre os dias 5 e 7 de novembro, das 14h às 21h, no Pernambuco Centro de Convenções. O evento é realizado em paralelo à Super Mix 2025, feira de varejo e supermercados, ampliando as oportunidades de negócios e networking.
O credenciamento está aberto no site www.hfne.com.br. Pessoas jurídicas têm acesso gratuito, e pessoas físicas pagam R$ 50. Com o cupom CONVIDADOHFN_2025, o ingresso é isento.