fechar
Agenda | Notícia

HFN realiza o I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com síndrome de Down

Edição 2025 da Hotel & Food Nordeste recebe disputa que celebra o talento de pessoas com deficiência, como parte do projeto Pizza Maker & Down.

Por Thallys Menezes Publicado em 20/10/2025 às 21:26
I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com síndrome de Down
I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com síndrome de Down - Edu/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A HFN – Hotel & Food Nordeste 2025 será palco de uma iniciativa inédita e emocionante: o I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com síndrome de Down, dentro do projeto Pizza Maker & Down.

Idealizada pela chef Erilene Monteiro, a ação acontece de 5 a 7 de novembro, sempre às 16h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Serão 15 participantes, divididos em grupos de cinco por dia, que irão preparar e apresentar pizzas de diversos sabores, a exemplo das tradicionais mussarela, calabresa e portuguesa. Cada participante contará com um ajudante, e todos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por profissionais renomados da gastronomia, com o chef Betinho já confirmado entre os jurados.

Os três primeiros colocados receberão troféus, enquanto os demais participantes ganharão medalhas de reconhecimento. Mais do que uma competição, o campeonato celebra o talento, a inclusão e a capacidade profissional das pessoas com síndrome de Down, reforçando o papel transformador da gastronomia na sociedade.

A chef Erilene Monteiro, pizzaiola premiada e comendadora, criou o projeto inspirada em seu sobrinho Matheus, que nasceu com síndrome de Down. “Ele me mostrou o quanto é capaz, e isso me motivou a criar um espaço de aprendizado e geração de renda para jovens e adultos com a mesma condição”, afirma. Hoje, o projeto Pizza Maker & Down capacita alunos entre 16 e 50 anos, oferecendo oficinas, treinamentos e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O projeto nasceu dentro da HFN como uma ação social da feira e, desde então, vem crescendo com o apoio da Insight Feiras & Negócios, empresa realizadora do evento ao lado da ABIH-PE e da Abrasel-PE. “A construção conjunta dessa iniciativa mostra nosso compromisso com a inclusão e com o desenvolvimento humano através da gastronomia. É uma alegria ver a HFN se tornar palco de um marco mundial”, destaca a direção da Insight Feiras & Negócios, formada por Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes.

Em sua 7ª edição, a HFN – Hotel & Food Nordeste se consolida como a principal feira da hospitalidade e alimentação fora do lar no Norte e Nordeste, reunindo mais de 29 mil profissionais e empresários do setor entre os dias 5 e 7 de novembro, das 14h às 21h, no Pernambuco Centro de Convenções. O evento é realizado em paralelo à Super Mix 2025, feira de varejo e supermercados, ampliando as oportunidades de negócios e networking.

O credenciamento está aberto no site www.hfne.com.br. Pessoas jurídicas têm acesso gratuito, e pessoas físicas pagam R$ 50. Com o cupom CONVIDADOHFN_2025, o ingresso é isento.

Leia também

Doce refresco: Conheça 4 sorveterias no Recife para saborear delícias geladas
DIA DO SORVETE

Doce refresco: Conheça 4 sorveterias no Recife para saborear delícias geladas
PraMuê Café e Tal lança novo projeto e transforma happy hour com chorinho na calçada
Agenda

PraMuê Café e Tal lança novo projeto e transforma happy hour com chorinho na calçada

Compartilhe

Tags