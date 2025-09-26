Doce refresco: Conheça 4 sorveterias no Recife para saborear delícias geladas
Explore os sabores únicos de sorvetes e gelatos do Recife e surpreenda-se com a variedade e qualidade nas sorveterias da região
Clique aqui e escute a matéria
O Recife pode até ser conhecido pelo calor, mas existe um aliado perfeito para encarar essas altas temperaturas com muito prazer: o sorvete. Cremoso, refrescante e versátil, ele tem uma data só para si, o Dia Nacional do Sorvete, celebrado na última terça-feira, 23 de setembro.
A ocasião é mais do que um convite para se deliciar; é uma oportunidade de explorar endereços que transformam o simples ato de tomar sorvete em uma verdadeira experiência gastronômica.
Da tradição das sorveterias clássicas às propostas mais contemporâneas que apostam em ingredientes naturais e criações veganas, a capital pernambucana oferece opções para todos os paladares.
Neste guia, nós, do Receita da Boa, reunimos quatro sorveterias que se destacam no cenário local, seja pela variedade de sabores, pela tradição, pela qualidade ou inovação.
Prepare a colher e a curiosidade, porque o Recife guarda delícias geladas. Confira:
1. Sorveteria Bacana
Com mais de meio século de história, a Sorveteria Bacana é um verdadeiro clássico quando o assunto é refrescar os dias quentes do Grande Recife. Fundada em 1972, a casa conquistou gerações ao apostar em variedade e qualidade, reunindo sabores tradicionais que remetem à infância e criações especiais que surpreendem até os paladares mais exigentes.
O cardápio reúne mais de 50 opções, indo do simples chocolate e morango até composições mais elaboradas, como o icônico Banana Split, que segue como uma das estrelas da marca. A proposta sempre foi atender a todos os gostos, oferecendo tanto os sorvetes que remetem às memórias afetivas quanto novidades que instigam a curiosidade de quem busca algo diferente.
Outro ponto de destaque é a ampla presença da Bacana na região metropolitana. São diversas unidades espalhadas por bairros estratégicos, o que facilita o acesso de quem deseja se deliciar sem precisar ir muito longe. Essa presença ampla ajuda a explicar por que a sorveteria se tornou uma referência afetiva, quase patrimônio gastronômico do Recife e arredores.
Mais do que um espaço para tomar sorvete, a Bacana se firmou como ponto de encontro de famílias e amigos, unindo gerações em torno de uma tradição que segue firme desde os anos 70.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço – Sorveteria Bacana
Endereços:
- Praça 12 de Março – Av. Getúlio Vargas, 166 – Olinda
- Av. Brasil, 44 – Abreu e Lima
- Av. Beberibe, 3724 A – Porto da Madeira
- Galeria Park Center – Rua do Futuro, 913 – Jaqueira
- R. Osório de Almeida, 10 – Campo Grande
- R. Padre Oliveira, 693 – Bomba do Hemetério
- R. Rogaciano de Santana, 571 – Jardim Atlântico
Horário de funcionamento:
Segunda - 14h às 23h
Terça a domingo -10h30 às 23h
Instagram: @sorveteriabacana
2. Dolce Giardino Gelato
Com foco em qualidade e autenticidade, a Dolce Giardino Gelato oferece gelatos artesanais que se destacam pela textura cremosa e sabor intenso. Diferente dos sorvetes industriais, a casa dispensa emulsificantes e gorduras hidrogenadas, priorizando leite integral e creme de leite em suas receitas.
Entre os sabores mais procurados estão cheesecake, pistache, frutas vermelhas e as variações de ninho, como ninho com Nutella, cookies ou goiabada.
A gelateria também contempla quem busca opções veganas e versões sem adição de açúcar, garantindo variedade para todos os gostos.
Serviço – Dolce Giardino Gelato
Endereço: Estrada das Ubaias, 388 - Casa Forte
Delivery – Contato: (81) 99776-5868
Horário de funcionamento: Todos os dias, das 10h às 20h
Instagram: @dolcegiardinogelato
3. Carpe Diem Gelateria
Na Carpe Diem Gelateria, cada gelato é produzido artesanalmente, desde a base até o sabor final, sem recorrer a corantes, aromatizantes ou conservantes artificiais. O resultado são sorvetes mais puros e naturais, que conquistam o público pela leveza e autenticidade.
Com unidades em Boa Viagem e Setúbal, a casa se tornou um ponto de parada para quem busca refresco de qualidade no Recife.
Serviço – Carpe Diem Gelateria
Rua Padre Bernardino Pessoa, 633 – Boa Viagem
Rua Professor Mário de Castro, 365 – Setúbal
Horário de Funcionamento: todos os dias, das 12h às 19h
Instagram: @carpediemgelateria
4. Jazzlato
Para quem busca uma experiência refrescante e 100% vegana, a Jazzlato se destaca no Recife com uma proposta inovadora: sorvetes artesanais preparados com leites vegetais de coco e castanha de caju, livres de qualquer ingrediente de origem animal. Além disso, a casa oferece casquinhas crocantes, brownies e bolos sem glúten, elaborados com farinhas de oleaginosas, garantindo sabor e leveza em cada colherada.
Fundada em 2018 por Thaíse e sua mãe, Dona Mazoza, a marca nasceu na cozinha de casa e rapidamente conquistou espaço na cena gastronômica da cidade. Hoje, está presente tanto no Pina, onde funciona a produção e loja principal, quanto na Zona Norte, em parceria com a cafeteria Coffee Cube, na Jaqueira.
Entre os sabores mais celebrados estão a Macadâmia Caramelizada com flor de sal e o Mousse de Cupuaçu feito com frutas agroecológicas. A cada mês, a Jazzlato ainda apresenta um sabor especial, mantendo o cardápio em constante renovação.
Os preços variam de R$ 19,90 (uma bola) a R$ 34,00 (três bolas), além de opções exclusivas, como Brownie com Sorvete (R$ 29,90) e Fatia de Bolo (R$ 21,90), disponíveis apenas na unidade do Pina.
Serviço – Jazzlato
Endereços:
- Avenida Herculano Bandeira, 513 – Galeria Joana D’arc – Pina
- Rua Serrita, 24 – Cafeteria Coffee Cube – Jaqueira
Horário de funcionamento:
Quarta a domingo, das 13h às 19h (Galeria Joana D’arc)
Sábado e domingo, das 13h às 19h (Jaqueira)
Contato: (81) 97341-2195
Instagram: @jazzlato