Festival No Ar Coquetel Molotov abre convocatória para artistas e grupos do interior de Pernambuco

Evento oferece ao artista selecionado a oportunidade de tocar no festival, ao lado de atrações musicais convidadas de outros estados e países.

Até o dia 24 de outubro, estão abertas as inscrições da seletiva de bandas e artistas para o festival No Ar Coquetel Molotov que, em sua 22ª edição, ocupará o Campus da UFPE, dia 6 de dezembro.

O evento abre espaço em sua programação de shows para estimular a participação de grupos, coletivos, bandas e artistas pernambucanos que residem e atuam na Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado. O line-up completo será divulgado ainda este mês.

As inscrições para esta convocatória são gratuitas e serão realizadas exclusivamente por formulário online para grupos e artistas de qualquer estilo musical que estejam em atividade comprovada há pelo menos três anos em suas respectivas cidades que se localizem no estado de Pernambuco.

Esta convocatória é voltada a grupos de qualquer estilo, seja de cultura popular, MPB, rock, trap, música eletrônica, hip-hop. A boa qualidade dos materiais postados e sua correta identificação são fundamentais para a eventual classificação do artista. Cabe exclusivamente à Comissão Organizadora julgar a qualidade das gravações apresentadas nas páginas inscritas. Inscreva-se neste link.

O festival oferece a um grupo/banda/artista selecionado a oportunidade de tocar ao vivo no palco do evento, onde também vão se apresentar atrações musicais convidadas de outros estados e países. Esta ação faz parte de projeto contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

Festival se torna Patrimônio Cultural Imaterial do estado

Em 21 edições já realizadas, o evento trouxe ao Recife diversas atrações que despontaram no cenário nacional, além de grupos e artistas internacionais. É um festival que reafirma seu compromisso com diversidade, inovação e acessibilidade com uma curadoria que valoriza a vanguarda artística.

Nesta semana, a trajetória do festival ganhou reconhecimento da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que concedeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial ao evento por sua contribuição como um dos principais espaços para a música independente no Brasil.





