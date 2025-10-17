Festival No Ar Coquetel Molotov ganhará título de Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Festival pernambucano se destaca pela curadoria ousada, promoção da diversidade, inclusão e fortalecimento da cena musical independente no Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Com mais de duas décadas de história e origem em um programa de rádio e fanzine de Recife, o Festival No Ar Coquetel Molotov deu um passo importante rumo ao reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. A proposta, de autoria da deputada estadual Dani Portela (PSOL), foi aprovada em plenário na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na última quarta-feira (15).

Criado em 2004, o Coquetel Molotov consolidou-se como um dos mais importantes festivais de música independente do Brasil, conhecido por sua curadoria inovadora e por promover a diversidade musical, a sustentabilidade, a acessibilidade e a equidade de gênero.

Ao longo de sua trajetória, o evento realizou edições em diversas cidades pernambucanas — como Recife, Olinda, Jaboatão, Gravatá, Caruaru, Belo Jardim e Arcoverde — e também em capitais como São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, conectando artistas e públicos do Nordeste ao circuito nacional e internacional.

“O Molotov fortalece as trocas entre a música regional e contemporânea, valorizando expressões culturais como o Coco, o Maracatu, o Frevo, a Ciranda e o Brega. É um espaço de celebração da cultura pernambucana e também de inclusão, especialmente para a comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência”, destacou a deputada Dani Portela.

Para Ana Garcia, idealizadora e diretora do festival, o título representa um marco histórico. “Este reconhecimento celebra não apenas a trajetória do Coquetel Molotov, mas o esforço coletivo de mais de duas décadas dedicadas à música independente e ao impacto social. Ser Patrimônio Imaterial é um chamado à valorização da cultura e à necessidade de políticas públicas consistentes para quem faz arte em Pernambuco.”

Além dos shows, o festival abriga iniciativas como a Feira das Feiras, que reúne empreendedores criativos e periféricos; ações de acessibilidade com intérpretes de Libras, cardápios em braile e áreas adaptadas; e a Lista Trans Free, que garante entrada gratuita para pessoas trans e não-binárias.

O Coquetel Molotov também realiza o Negócios, uma conferência gratuita com oficinas, pitchings e debates para fomentar o mercado da música, além de projetos como a Incubadora Musical e o Mapeando Pernambuco, que buscam ampliar o acesso e a representatividade na cena cultural do estado.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />