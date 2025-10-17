Festival No Ar Coquetel Molotov ganhará título de Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco
Festival pernambucano se destaca pela curadoria ousada, promoção da diversidade, inclusão e fortalecimento da cena musical independente no Brasil
Clique aqui e escute a matéria
Com mais de duas décadas de história e origem em um programa de rádio e fanzine de Recife, o Festival No Ar Coquetel Molotov deu um passo importante rumo ao reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. A proposta, de autoria da deputada estadual Dani Portela (PSOL), foi aprovada em plenário na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na última quarta-feira (15).
Criado em 2004, o Coquetel Molotov consolidou-se como um dos mais importantes festivais de música independente do Brasil, conhecido por sua curadoria inovadora e por promover a diversidade musical, a sustentabilidade, a acessibilidade e a equidade de gênero.
Ao longo de sua trajetória, o evento realizou edições em diversas cidades pernambucanas — como Recife, Olinda, Jaboatão, Gravatá, Caruaru, Belo Jardim e Arcoverde — e também em capitais como São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, conectando artistas e públicos do Nordeste ao circuito nacional e internacional.
“O Molotov fortalece as trocas entre a música regional e contemporânea, valorizando expressões culturais como o Coco, o Maracatu, o Frevo, a Ciranda e o Brega. É um espaço de celebração da cultura pernambucana e também de inclusão, especialmente para a comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência”, destacou a deputada Dani Portela.
Para Ana Garcia, idealizadora e diretora do festival, o título representa um marco histórico. “Este reconhecimento celebra não apenas a trajetória do Coquetel Molotov, mas o esforço coletivo de mais de duas décadas dedicadas à música independente e ao impacto social. Ser Patrimônio Imaterial é um chamado à valorização da cultura e à necessidade de políticas públicas consistentes para quem faz arte em Pernambuco.”
Além dos shows, o festival abriga iniciativas como a Feira das Feiras, que reúne empreendedores criativos e periféricos; ações de acessibilidade com intérpretes de Libras, cardápios em braile e áreas adaptadas; e a Lista Trans Free, que garante entrada gratuita para pessoas trans e não-binárias.
O Coquetel Molotov também realiza o Negócios, uma conferência gratuita com oficinas, pitchings e debates para fomentar o mercado da música, além de projetos como a Incubadora Musical e o Mapeando Pernambuco, que buscam ampliar o acesso e a representatividade na cena cultural do estado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />