Biografia de Miró da Muribeca revisita o homem por trás do mito e revela detalhes inéditos da trajetória do poeta pernambucano

Escrita por Wellington de Melo e lançada pela Cepe Editora, obra reúne fotos, cartas e depoimentos que revelam o lado humano de Miró da Muribeca

O poeta que transformou as calçadas do Recife em palco e a fala popular em poesia ganha agora uma biografia à altura de sua complexidade. “Estou Quase Pronto: uma biografia de Miró da Muribeca”, escrita pelo romancista e editor Wellington de Melo e publicada pela Cepe Editora, será lançada no dia 23 de outubro no Recife.

A obra, resultado de cinco anos de pesquisa e escrita, reconstrói os 61 anos de vida de João Flávio Cordeiro da Silva, o Miró da Muribeca, figura essencial da poesia urbana brasileira.

Mais do que um retrato biográfico, o livro propõe uma imersão na humanidade de Miró, abordando sem disfarces suas contradições, afetos, vícios e genialidades. Wellington de Melo, amigo próximo do poeta, acompanhou de perto os últimos anos de sua vida, incluindo o período em que enfrentou o câncer.

Wellington de Melo, autor do livro - Rogério Alves

“Miró é apresentado com todas as suas virtudes e defeitos. Isso humaniza a figura biografada. Ajudou o fato de termos uma relação de confiança, o que me permitiu acessar partes da vida dele que ele nunca havia revelado. Mas também tornou o processo mais difícil, porque precisei decidir o que revelar sem perder o respeito pela intimidade dele”, conta o autor.

Sobre a biografia

A biografia reúne fotos raras, cartas escritas a namoradas nos anos 1980, relatos de amigos e bastidores das performances poéticas que marcaram o nome de Miró nos principais saraus do país.

O material revela também aspectos pouco conhecidos, como o relacionamento com o filho, o convívio com artistas e intelectuais, e episódios de bastidores de sua passagem por cidades do Brasil.

“O livro é um mosaico. Miró foi muitos em um só. O menino negro que enfrentou o racismo, o morador da periferia de Muribeca, o poeta das ruas, o homem em luta com seus próprios excessos”, resume Wellington.

O autor define a obra como um livro “em aberto”. “A vida de Miró continua. Sua poesia ainda circula nas ruas, nos palcos, nas vozes dos amigos. O livro não pretende encerrar essa história, mas deixar o registro de um artista que viveu intensamente e transformou a palavra em abrigo.”

Para o editor da Cepe, Diogo Guedes, “Estou Quase Pronto” é mais do que uma homenagem, é uma reconstrução de um tempo e de uma forma de viver a poesia.

“Wellington percorre, como num trajeto de ônibus, as muitas vidas de Miró. Da infância à descoberta da poesia, da performance à amizade com outros artistas. É uma narrativa que resgata o alegrismo e a força estética de um dos maiores poetas do país.”

Serviço

Estou Quase Pronto: uma biografia de Miró da Muribeca – Cepe Editora



23/10 (qui), 19h – Bar do Teatro Mamulengo, Rua da Guia, 211, Bairro do Recife

