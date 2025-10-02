Musical infantil Chapeuzinho de Neve Adormecida estreia neste sábado (4) no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo mistura contos de fadas com humor e mensagens sobre leitura, amizade e meio ambiente em apresentação única no Teatro Barreto Júnior

Os personagens mais queridos dos contos de fadas se encontram em uma história nada convencional. O musical infantil “Chapeuzinho de Neve Adormecida” estreia neste sábado (04), às 16h, no Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina, em Recife. A montagem promete encantar crianças e adultos com uma trama cheia de fantasia, humor e reflexões atuais.

O espetáculo acompanha os irmãos Bia e Tom. Ela, conectada apenas às redes sociais e sem interesse nos estudos, recebe um desafio da escola: ler clássicos infantis e apresentar um trabalho sobre eles. Com ajuda do irmão, surge a ideia de criar uma peça de teatro, mas na hora da narração Bia acaba misturando tudo.

No enredo inventado por ela, Chapeuzinho Vermelho atravessa um rio poluído e uma floresta desmatada até encontrar personagens como Branca de Neve, Bela Adormecida, Pinóquio e um Lobo Mau divertido, fã de chocolate e mestre dos disfarces. A cada encontro, a confusão aumenta e o público é levado a situações cheias de humor.

"Tenho muito orgulho de ter escrito, feito a direção e também de atuar nesse espetáculo, onde interpreto o Lobo Mau. Tudo foi cuidado nos mínimos detalhes, com um elenco talentosíssimo e uma história inovadora e atual. Então não tenho dúvidas de que a criançada vai aprender e se divertir bastante e toda a família vai sair encantada do teatro", comenta o diretor Ivaldo Cunha Filho.

Com produção de Helena Siqueira Produções, o musical reúne texto e direção de Ivaldo Cunha Filho, coreografias de Leonardo Soares e um elenco de jovens talentos. Além das lições sobre leitura, amizade e preservação ambiental, o público pode esperar cenários lúdicos, figurinos coloridos e uma trilha sonora envolvente que transformam a apresentação em uma experiência mágica.

Chapeuzinho de Neve Adormecida

Dia: 04 de outubro (sábado)

Local: Teatro Barreto Júnior – Pina, Recife

Horário: 16h

Ingressos: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)

Vendas antecipadas no Sympla ou na bilheteria do teatro, 1h antes da sessão

Classificação: Livre

Informações: (81) 9 9568.4125

Ficha técnica:

Beatriz Siqueira (Chapeuzinho Vermelho), Jéssica Viana (Bela Adormecida), Rayo Vasconcelos (Branca de Neve), Ivaldo Cunha Filho (Lobo Mau), Thiago Augusto (Pinóquio), Juan Elias (Caçador), João Alberth (Bailarino) e Gabriel Diego (Bailarino).