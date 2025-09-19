Livraria do Jardim, no Recife, tem fim de semana agitado com clubes do livro e bate-papo com escritora
Apaixonados por literatura poderão conversar sobre livros e explorar novos universos literários. Eventos são voltados para crianças, jovens e adultos
A Livraria do Jardim, no Recife, sediará dois encontros de clubes de leitura no final de semana dos dias 20 e 21 de setembro.
Os apaixonados por literatura poderão conversar sobre livros e aproveitar o espaço.
Crianças, jovens e adultos poderão participar de encontros com autores e explorar novos universos literários.
Neste sábado (20), às 10h, o Clube do Livro da Gabi terá um encontro especial para crianças e jovens. O livro escolhido é “Max Einstein: O Experimento Genial”, uma obra que traz a única personagem infantil criada com a aprovação dos herdeiros de Albert Einstein.
A história de Max, uma menina superinteligente que resolve problemas com ciência, é um convite à reflexão sobre coragem e descobertas.
A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Sympla.
No domingo (21), também às 10h, acontece o primeiro encontro presencial do Clube Tô Lendo Brasil, mediado por Lucas Barros.
Essa primeira reunião contará com a participação da escritora Clarice Freire, que falará sobre seu livro “Para não acabar tão cedo”.
O projeto valoriza a literatura brasileira, lendo um livro de cada estado do país. Para participar, é preciso se inscrever pelo site do Clube Tô Lendo Brasil.
Mais informações sobre os eventos estão disponíveis no Instagram @livrariadojardim.