Agenda | Notícia

Livraria do Jardim, no Recife, tem fim de semana agitado com clubes do livro e bate-papo com escritora

Apaixonados por literatura poderão conversar sobre livros e explorar novos universos literários. Eventos são voltados para crianças, jovens e adultos

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/09/2025 às 17:37
Livraria do Jardim
Livraria do Jardim - Divulgação

A Livraria do Jardim, no Recife, sediará dois encontros de clubes de leitura no final de semana dos dias 20 e 21 de setembro.

Os apaixonados por literatura poderão conversar sobre livros e aproveitar o espaço. 

Crianças, jovens e adultos poderão participar de encontros com autores e explorar novos universos literários.

Neste sábado (20), às 10h, o Clube do Livro da Gabi terá um encontro especial para crianças e jovens. O livro escolhido é “Max Einstein: O Experimento Genial”, uma obra que traz a única personagem infantil criada com a aprovação dos herdeiros de Albert Einstein.

A história de Max, uma menina superinteligente que resolve problemas com ciência, é um convite à reflexão sobre coragem e descobertas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Sympla.

No domingo (21), também às 10h, acontece o primeiro encontro presencial do Clube Tô Lendo Brasil, mediado por Lucas Barros.

Essa primeira reunião contará com a participação da escritora Clarice Freire, que falará sobre seu livro “Para não acabar tão cedo”.

O projeto valoriza a literatura brasileira, lendo um livro de cada estado do país. Para participar, é preciso se inscrever pelo site do Clube Tô Lendo Brasil.

Mais informações sobre os eventos estão disponíveis no Instagram @livrariadojardim.

