Livraria do Jardim, no Recife, tem fim de semana agitado com clubes do livro e bate-papo com escritora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apaixonados por literatura poderão conversar sobre livros e explorar novos universos literários. Eventos são voltados para crianças, jovens e adultos

Clique aqui e escute a matéria

A Livraria do Jardim, no Recife, sediará dois encontros de clubes de leitura no final de semana dos dias 20 e 21 de setembro.

Os apaixonados por literatura poderão conversar sobre livros e aproveitar o espaço.

Crianças, jovens e adultos poderão participar de encontros com autores e explorar novos universos literários.

Neste sábado (20), às 10h, o Clube do Livro da Gabi terá um encontro especial para crianças e jovens. O livro escolhido é “Max Einstein: O Experimento Genial”, uma obra que traz a única personagem infantil criada com a aprovação dos herdeiros de Albert Einstein.

A história de Max, uma menina superinteligente que resolve problemas com ciência, é um convite à reflexão sobre coragem e descobertas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Sympla.

No domingo (21), também às 10h, acontece o primeiro encontro presencial do Clube Tô Lendo Brasil, mediado por Lucas Barros.

Essa primeira reunião contará com a participação da escritora Clarice Freire, que falará sobre seu livro “Para não acabar tão cedo”.

O projeto valoriza a literatura brasileira, lendo um livro de cada estado do país. Para participar, é preciso se inscrever pelo site do Clube Tô Lendo Brasil.

Mais informações sobre os eventos estão disponíveis no Instagram @livrariadojardim.

