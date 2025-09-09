Recifitness 2025 traz feira fitness ao CECON com atrações nacionais e experiências inovadoras
De 17 a 19 de outubro, Recifitness reúne 10 mil visitantes com palestras, Arena Tech, competições esportivas e mais de 100 estandes
O universo da saúde, nutrição e performance física vai se concentrar no Pernambuco Centro de Convenções (CECON), entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, durante a Recifitness 2025 — a maior feira fitness do Norte e Nordeste.
O evento, que funcionará das 10h às 20h, deve reunir mais de 10 mil visitantes em três dias de programação intensa, com rodadas de negócios, experiências tecnológicas, palestras com grandes nomes do mercado, batalhas esportivas e mais de 100 estandes dos principais segmentos da área.
Com mais de 5 mil m² de área expositiva, o evento reúne os maiores players dos setores de suplementação, nutrição, moda fitness, equipamentos, tecnologia e inovação em saúde. A produtora Juliana Medeiros destaca que a expectativa é gerar R$ 10 milhões em negócios e fortalecer ainda mais o polo nordestino de bem-estar.
Fitness e negócios: o impacto da Recifitness no mercado
A Recifitness 2025 marca mais um passo importante na consolidação do Recife como referência no segmento de bem-estar. De acordo com a International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), o Brasil é o segundo maior mercado de academias do mundo, com mais de 30 mil unidades e 10 milhões de alunos. No setor de suplementação esportiva e nutrição, o mercado movimenta cerca de R$ 3 bilhões anuais.
“A Recifitness é mais do que uma feira: é um grande hub de conexão, conhecimento e oportunidades de negócios. A cada edição, a gente vê o setor se fortalecendo e o público vindo em busca de tendências, contatos e experiências que fazem a diferença”, afirma Juliana Medeiros.
Segundo Juliana, o evento também movimenta a economia do estado de forma expressiva.
“Nossa estimativa é movimentar R$ 10 milhões em negócios diretos e indiretos nos três dias. Isso inclui vendas, contratações de serviços, hospedagem, alimentação e turismo. É um evento que impacta positivamente não apenas o setor fitness, mas a economia como um todo”, reforça.
Programação oficial da Recifitness 2025
Sexta-feira (17/10) — Conteúdo técnico e tendências
- Sidarta Geber – LPO no século XXI
- Rosângela Lima – O valor do relacionamento na retenção dos clientes e colaboradores
- Anna Rosa – Corpo, hormônio e emoções: a verdade sobre a obesidade feminina
- Luciano Machado – Treinar não é emagrecer. É sobreviver.
Sábado (18/10) — Cross, inspiração e presença digital
- 10h às 14h – Batalha de Cross, com Anderon Primo, hexacampeão do TCB
- 14h às 16h – Palestra inédita “Do Suor ao Sucesso”, com Renato Cariani
- 16h às 18h – Sessão de fotos (área VIP) com Cariani
- Abertura especial – Júlio Mamute, influenciador que tem vencido a obesidade com disciplina e bom humor
Domingo (19/10) — Fit Dance em clima de game show
Evento: Batalha das Academias — A maior competição de fit dance de Pernambuco será comandada pelo professor Renê Albino, num formato de game show que une dança, técnica e animação.
Arena Tech — todos os dias
- Realidade virtual aplicada ao treino
- Simulações interativas
- Equipamentos com inteligência artificial
- Monitoramento de performance em tempo real
Exposição: diversidade e inovação em 5 mil m²
A feira ocupará mais de 5 mil m² no pavilhão do CECON, com mais de 100 estandes, organizados em setores como:
- Suplementação esportiva
- Alimentação saudável
- Roupas e acessórios fitness
- Equipamentos de academia
- Tecnologia e inovação em saúde
- Serviços e experiências interativas
Inscrições e acesso
As inscrições já estão abertas no site oficial da Recifitness. Há diferentes tipos de acesso:
- Ingresso diário
- Passaporte para os três dias
- Área VIP com acesso à sessão de fotos com Renato Cariani
- Agendamentos para a Arena Tech
A Recifitness 2025 promete ser mais do que uma feira: será uma celebração da saúde, do movimento e da transformação pessoal. Com conteúdo qualificado, experiências imersivas, oportunidades de negócio e grandes nomes da cena nacional, o evento coloca Pernambuco no centro do mapa fitness do Brasil.
Serviço
- Evento: Recifitness 2025
- Local: Pernambuco Centro de Convenções – Olinda/PE
- Data: 17, 18 e 19 de outubro de 2025
- Horário: Das 10h às 20h
- Inscrições e informações: www.recifitness.com.br
- Instagram: @recifitness.oficial
- Previsão de negócios: R$ 10 milhões
- Público esperado: 10 mil visitantes
- Exposição: Mais de 100 estandes | 5 mil m²
- Destaques: Renato Cariani, Júlio Mamute, Anderon Primo, Arena Tech, Palestras Técnicas, Fit Dance Show