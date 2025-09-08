Parada da Diversidade de Pernambuco 2025 acontece neste domingo (14), com atração nacional e artistas locais
A 24ª edição do evento será realizada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem; confira todos os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Neste domingo (14), acontece a 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco. O evento trará um novo formato, deixando de lado o tradicional desfile de trios elétricos. A celebração será concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h.
Com o novo formato, o evento garante maior segurança, acessibilidade e participação do público. A programação unirá arte, cultura e política, representando a pluralidade de vozes e estilos.
"A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor para o público", afirma a organizadora do evento, Chopely Santos.
Na programação, estão a dupla Mari & Rayane, fenômeno nacional; a estrela do brega Dany Myller; a sambista Gabi do Carmo; além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.
Pela manhã, o público poderá conferir performances drag e apresentações culturais e artísticas, com nomes como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.
O evento é gratuito, com a expectativa de reunir milhares de pessoas em um grande ato de celebração, visibilidade e resistência da comunidade LGBTQIAPN+ pernambucana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Programação
Das 08h as 12h
- DJ Cabeça
- DJ Chell
- Lilian Fonthinelly
- Nega Jurema
- Marcelly Tretine
- Allura Nox
- Fabiana Oliveira
- Charlotte Delfina
- Saiury Heiwa
- Courtney
- Diana Firce
- BreG’Queens
- As Frenéticas
- Coco Fulô da Mata
- Anderson Big Black
Das 12h às 17h
- Banda Império
- Gabi do Carmo
- Bloco Obirin
- Dany Myller
- Mari e Rayanne
- Afoxé Oxum Pandá