Ambev promove visitação especial gratuita no Mês da Cerveja
Visitação gratuita acontece ao longo dos sábados de agosto e promove tours gratuitos com harmonização especial de petiscos típicos de bar
Os sábados de agosto terão um sabor especial para quem dar um pulinho em uma das cinco cervejarias da Ambev espalhadas pelo Brasil. Aqui em Pernambuco, a empresa conta com uma sede em Itapissuma, onde abre as portas para visitação gratuita - com direito a harmonização especial.
O feito faz parte do Mês da Cerveja, que homenageia esta bebida tão consumida pelos brasileiros e presente desde o churrasco em família ao encontro com amigos. A experiência gastronômica é guiada por um dos especialistas na Ambev, e já está com o agendamento aberto para o público.
Harmonização e cerveja
A cerveja é uma bebida que possui diferentes preparações e sabores. Por isso, também reúne diversas probabilidades de harmonizações e cominações, como explica a especialista Vanessa Nadruz, beer sommelière e professora da Academia da Cerveja. Entre elas, estão:
Salamitos + Colorado Indica
O salamito, embutido curado, também é uma das primeiras escolhas quando o assunto é petisco. Ao lado da Colorado Indica, uma India Pale Ale, forma uma combinação de presença marcante. O rótulo traz um aroma lupulado com notas cítricas, amargor presente mas com um leve toque de dulçor, resultante da adição de rapadura à sua receita. Combinados com o sal, gordura e o sabor intenso do salame, temos uma harmonização perfeita para quem gosta de sabores mais fortes e marcantes, acompanhados de uma boa conversa de bar.
M&M’s Amendoim + Caracu
Um docinho não pode faltar para finalizar a seleção com chave de ouro. M&M’s de amendoim entregam crocância, doçura, sal e personalidade na apresentação. Quando combinados com a Caracu, uma cerveja que possui notas que remetem à chocolate e café, formam uma dupla que harmoniza de forma equilibrada e reconfortante.
Serviço
- Visita guiada na Cervejaria Ambev
- Data: 9, 16, 23 e 30 de agosto
- Gratuito
- Classificação para maiores de 18 anos
- Agendamento via site da Ambev aqui