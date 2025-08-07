fechar
Agenda | Notícia

Ambev promove visitação especial gratuita no Mês da Cerveja

Visitação gratuita acontece ao longo dos sábados de agosto e promove tours gratuitos com harmonização especial de petiscos típicos de bar

Por JC Publicado em 07/08/2025 às 16:07
Imagem de cerveja sendo servida
Imagem de cerveja sendo servida - José Cruz/Agência Brasil

Os sábados de agosto terão um sabor especial para quem dar um pulinho em uma das cinco cervejarias da Ambev espalhadas pelo Brasil. Aqui em Pernambuco, a empresa conta com uma sede em Itapissuma, onde abre as portas para visitação gratuita - com direito a harmonização especial.

O feito faz parte do Mês da Cerveja, que homenageia esta bebida tão consumida pelos brasileiros e presente desde o churrasco em família ao encontro com amigos. A experiência gastronômica é guiada por um dos especialistas na Ambev, e já está com o agendamento aberto para o público.

Harmonização e cerveja

DIVULGAÇÃO
Cervejaria Ambev amplia produção em Pernambuco - DIVULGAÇÃO

A cerveja é uma bebida que possui diferentes preparações e sabores. Por isso, também reúne diversas probabilidades de harmonizações e cominações, como explica a especialista Vanessa Nadruz, beer sommelière e professora da Academia da Cerveja. Entre elas, estão:

Salamitos + Colorado Indica

O salamito, embutido curado, também é uma das primeiras escolhas quando o assunto é petisco. Ao lado da Colorado Indica, uma India Pale Ale, forma uma combinação de presença marcante. O rótulo traz um aroma lupulado com notas cítricas, amargor presente mas com um leve toque de dulçor, resultante da adição de rapadura à sua receita. Combinados com o sal, gordura e o sabor intenso do salame, temos uma harmonização perfeita para quem gosta de sabores mais fortes e marcantes, acompanhados de uma boa conversa de bar.

M&M’s Amendoim + Caracu

Um docinho não pode faltar para finalizar a seleção com chave de ouro. M&M’s de amendoim entregam crocância, doçura, sal e personalidade na apresentação. Quando combinados com a Caracu, uma cerveja que possui notas que remetem à chocolate e café, formam uma dupla que harmoniza de forma equilibrada e reconfortante.

Serviço

  • Visita guiada na Cervejaria Ambev
  • Data: 9, 16, 23 e 30 de agosto
  • Gratuito
  • Classificação para maiores de 18 anos
  • Agendamento via site da Ambev aqui

