Ambev promove visitação especial gratuita no Mês da Cerveja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Visitação gratuita acontece ao longo dos sábados de agosto e promove tours gratuitos com harmonização especial de petiscos típicos de bar

Clique aqui e escute a matéria

Os sábados de agosto terão um sabor especial para quem dar um pulinho em uma das cinco cervejarias da Ambev espalhadas pelo Brasil. Aqui em Pernambuco, a empresa conta com uma sede em Itapissuma, onde abre as portas para visitação gratuita - com direito a harmonização especial.

O feito faz parte do Mês da Cerveja, que homenageia esta bebida tão consumida pelos brasileiros e presente desde o churrasco em família ao encontro com amigos. A experiência gastronômica é guiada por um dos especialistas na Ambev, e já está com o agendamento aberto para o público.

Harmonização e cerveja

Cervejaria Ambev amplia produção em Pernambuco - DIVULGAÇÃO

A cerveja é uma bebida que possui diferentes preparações e sabores. Por isso, também reúne diversas probabilidades de harmonizações e cominações, como explica a especialista Vanessa Nadruz, beer sommelière e professora da Academia da Cerveja. Entre elas, estão:

Salamitos + Colorado Indica

O salamito, embutido curado, também é uma das primeiras escolhas quando o assunto é petisco. Ao lado da Colorado Indica, uma India Pale Ale, forma uma combinação de presença marcante. O rótulo traz um aroma lupulado com notas cítricas, amargor presente mas com um leve toque de dulçor, resultante da adição de rapadura à sua receita. Combinados com o sal, gordura e o sabor intenso do salame, temos uma harmonização perfeita para quem gosta de sabores mais fortes e marcantes, acompanhados de uma boa conversa de bar.

M&M’s Amendoim + Caracu

Um docinho não pode faltar para finalizar a seleção com chave de ouro. M&M’s de amendoim entregam crocância, doçura, sal e personalidade na apresentação. Quando combinados com a Caracu, uma cerveja que possui notas que remetem à chocolate e café, formam uma dupla que harmoniza de forma equilibrada e reconfortante.

Serviço