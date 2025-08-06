Chef Raphael Vasconcelos promove almoço comemorativo no Moendo na Laje para a estreia do Festival de Sabores Apipucos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Festival, que será sediado no Parque de Apipucos, é uma celebração da cultura e da gastronomia do Recife. Confira todos os detalhes!

O Festival Sabores Apipucos, que começa no próximo sábado (09/08), no Parque de Apipucos, e promete movimentar os fins de semana da Zona Norte com gastronomia autoral, música ao vivo e um ambiente voltado para toda a família.

Para celebrar e dar um spoiler de como será a mais nova atração gastronômica do Recife, um almoço de apresentação foi comandado por Raphael Vasconcelos na terça-feira (5). O chef é convidado e parceiro do projeto, e atua na construção da proposta gastronômica e na valorização da cozinha local.

O evento aconteceu no Moendo na Laje, no Recife Antigo, e o menu assinado por Vasconcelos contou com uma refeição completa, tradicional e saborosa, com entrada, prato principal e sobremesa.

Os destaques do almoço vão para a croqueta de vatapá de peixe com camarão, risotto ao molho de moqueca com filés de camarões, a banoffe da casa "noff pie", e os refrigerantes de suco de cajá, pitanga e gengibre.

Luiz Filipe Figueirêdo Batista, diretor jurídico do Viva do Brasil, instituição responsável pelo Parque Apipucos, onde o Festival de Sabores será sediado, comemora o sucesso da iniciativa, que atrairá a população para o parque: "O Parque [de Apipucos] ainda é um parque pouco conhecido pelos recifenses, então será uma ótima oportunidade para quem é de Recife".

Figueirêdo também explica que o Parque de Apipucos vai passar por uma reforma a fim da revitalização do local: "[O Parque] vai passar por algumas remodelagens ainda. Estamos no começo do projeto dele, mas o Festival de Sabores vai ser uma ótima oportunidade para conhecer o lugar".

Rapha Vasconcelos também enxerga o Festival como uma perspectiva de atração cultural para o Recife: "Este é um projeto que nasce com propósito, que valoriza ingredientes da nossa terra e os talentos que levam a cozinha pernambucana para cada prato. Além de celebrar tradições, o festival projeta novos caminhos para a nossa gastronomia. Estou honrado em contribuir com esse movimento e animado com tudo que ainda vamos viver através dele".