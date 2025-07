Paço do Frevo realiza Arrastão do Frevo com o Clube Carnavalesco Seu Malaquias neste domingo (3)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cortejo passará pelas ruas do Bairro do Recife acompanhado pela Orquestra do Maestro Mendes e Passistas com saída a partir das 16h

No próximo domingo (3), o Paço do Frevo promove o Arrastão do Frevo, após dois meses de hiato em razão das chuvas. O cortejo será comandado pelo Clube Carnavalesco Misto Seu Malaquias, Patrimônio Vivo de Pernambuco, acompanhado por passistas e pela Orquestra do Maestro Mendes.

A concentração será às 15h30, com saída às 16h, em frente ao museu, equipamento da Prefeitura do Recife com gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Clube Carnavalesco Misto Seu Malaquias

O Clube Carnavalesco Misto Seu Malaquias foi fundado em 1953, em Carpina, e se destaca em carnavais de rua por seu boneco gigante trajado em vermelho e branco.

Em 2012, integrou a delegação que representou o Frevo na sede na Unesco, quando a manifestação foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

Hoje, o grupo está sediado no Alto dos Coqueiros, em Beberibe. A agremiação soma mais de 30 títulos de campeã do Carnaval do Recife e recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2017.

Paço do Frevo

Fachada nova do Paço do Frevo - Hugo Muniz

O Paço do Frevo é o lugar máximo de expressão do Frevo em Pernambuco. O local é reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do Brasil.

O museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão de agremiações, sendo um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2025 o museu tem o papel de mantenedor do Nubank, Eletrobras e do Mercado Livre, o patrocínio do Instituto Cultural Vale e SulAmérica, com o apoio do Itaú, Grupo Globo e da White Martins.

Serviço