Triunfo em 2025: confira os principais pontos turísticos do 'Oásis do Sertão' pernambucano

Apelidada de "Oásis do Sertão", a cidade de Triunfo, localizada no sertão pernambucano, chama a atenção pelo clima ameno e pelas paisagens serranas que destoam da aridez típica da região.

Com mais de mil metros de altitude, Triunfo é o município mais elevado de Pernambuco.

Durante os meses mais frios, especialmente em julho, as temperaturas podem variar entre 11°C e 17°C.

O município já integrou o tradicional "Circuito do Frio" de Pernambuco, atraindo turistas interessados em vivenciar essa característica climática incomum no sertão.

A melhor época para visitar Triunfo é entre o final de maio e o início de setembro, quando as temperaturas são mais amenas, proporcionando uma atmosfera aconchegante.

Julho é um mês bastante movimentado devido ao Festival de Cinema de Triunfo e à tradicional Festa dos Estudantes. Em setembro, a cidade também sedia o Triunfo Moto Fest.



Quais são os principais pontos turísticos de Triunfo

Cine Theatro Guarany

O Cine Theatro Guarany é um dos edifícios mais impressionantes no entorno do Lago João Barbosa Sitônio e um monumento da arquitetura no interior de Pernambuco.

Inaugurado em 1922, no mesmo ano da Semana de Arte Moderna no Brasil, sua base foi construída com óleo de baleia para sustentar seus três andares.

O teatro é um ícone do audiovisual e das artes cênicas na região, recebendo anualmente o Festival de Cinema de Triunfo desde 2008. É considerado uma das "20 Maravilhas de Pernambuco".



Apesar de ter passado por um período de decadência e de ter funcionado como bar, o Cine Theatro Guarany retomou sua função original e é aberto para espetáculos em datas especiais, podendo receber até 180 pessoas.

A visitação às suas instalações é permitida durante todo o ano, permitindo aos visitantes conhecer o interior deste belo prédio de fachada amarela com portas e janelas azuis.

É um dos teatros mais antigos em funcionamento no Brasil.



Lago João Barbosa Sitônio (com Teleférico e Pedalinho)

O Lago João Barbosa Sitônio é a maior atração no centro de Triunfo, sendo um local de beleza para admirar e onde moradores praticam exercícios ao ar livre.

Ao redor do lago, é possível ver o Cine Theatro Guarany, o letreiro da cidade, e um antigo avião da FAB em exposição.

O lago também oferece opções de lazer como passeio de pedalinho, que custa R$ 20 por 30 minutos.



Além disso, o lago abriga o teleférico do SESC, que transporta os visitantes da parte baixa para a parte alta da cidade, onde está a sede do SESC Triunfo.

A viagem de ida e volta de teleférico custa R$ 20 por pessoa, com descontos para estudantes, professores e idosos.

O teleférico é uma das atrações mais populares e proporciona uma experiência única ao sobrevoar a cidade, ligando o lago ao Centro de Lazer do SESC.



Museu do Cangaço

O Museu do Cangaço, fundado na década de 70, é um local que preserva a história de Lampião e do cangaço em geral.

Seu acervo conta com mais de 500 peças, incluindo objetos originais usados pelos cangaceiros e pertences pessoais de Lampião, como um punhal de Corisco, uma bandeja de 1916 e uma antiga sanfona.

A própria casinha que abriga o museu já foi um esconderijo de Lampião.



O museu é considerado uma das principais atrações de Triunfo, pois muitos visitantes vão à cidade especificamente para aprender sobre a história do cangaço e sua relação com nomes históricos como Lampião e Maria Bonita.

No mesmo prédio, também pode funcionar o Museu da Cidade e o de Arte Sacra, que destacam peças utilitárias e a roda dos enjeitados, respectivamente.

Casa do Careta

A Casa do Careta é um museu muito visitado em Triunfo.

Localizada em uma das casas coloniais tradicionais do centro, ela abriga uma exposição sobre o personagem tradicional do carnaval de Triunfo, o "careta" ou "senhor das ladeiras".

O careta é um personagem mascarado que sai pelas ruas batendo seu chicote e segurando uma placa com mensagens.



A visita à Casa do Careta oferece a oportunidade de aprender sobre a origem dessa tradição, como as máscaras e fantasias são feitas, e a importância dos caretas para a cultura local.

É considerada uma visita imperdível para quem quer mergulhar na cultura triunfense.



Pico do Papagaio

O Pico do Papagaio é o ponto mais alto de todo o estado de Pernambuco, atingindo 1.260 metros de altitude.

Localizado a aproximadamente 9 km do centro de Triunfo, ele oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade e das paisagens montanhosas ao redor.

Em dias claros, é possível avistar até seis cidades próximas do vale do Pajeú.



Para chegar ao topo, é recomendável um veículo 4x4 devido às estradas acidentadas e estreitas, embora um trecho de asfalto facilite o acesso em alguns pontos.

Muitos optam por fazer o passeio à tarde para desfrutar do pôr do sol no Pico do Papagaio, tornando a experiência ainda mais memorável.

Como chegar em Triunfo?

Triunfo está localizada a cerca de 400-450 km de Recife, capital de Pernambuco.



Como chegar de carro

As principais rotas partem de Recife pela BR-232, seguindo até Sítio dos Nunes e PE 337 para Flores, ou diretamente até Serra Talhada e PE 365.

O trecho final da PE 426, que acessa Triunfo, exige mais atenção.



Como chegar de ônibus

A Viação Progresso oferece uma saída diária de Recife (Terminal Integrado de Passageiros - TIP), geralmente noturna, chegando de madrugada em Triunfo.



Como chegar de avião

É possível voar até o aeroporto de Serra Talhada (a apenas 35 km de Triunfo) com a Azul, e de lá seguir de carro ou transporte público.

Dentro da cidade, é fácil circular a pé, mas para explorar a zona rural, um veículo 4x4 ou um guia local são recomendados.

