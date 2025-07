Serrita em 2025: confira guia com os principais atrativos da capital do vaqueiro no sertão de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo, 27 de julho, a cidade de Serrita, no Sertão de Pernambuco, realiza a 55ª edição da Missa do Vaqueiro, uma das mais significativas celebrações religiosas e culturais do Nordeste. Criada em 1971, a missa presta homenagem aos vaqueiros nordestinos, reunindo fé, resistência e identidade cultural em uma manifestação popular que atrai milhares de visitantes.

A cerimônia acontece no Parque Estadual João Câncio — também conhecido como Parque Nacional do Vaqueiro — no Sítio das Lajes, a cerca de 32 km do centro da cidade. A programação começa às 8h, com a chegada dos vaqueiros. Às 9h, tem início o tradicional cortejo montado, que percorre o parque até a missa campal, que será celebrada este ano pelo Padre Antônio Maria.

Reconhecida em 2009 como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, a Missa do Vaqueiro é mais do que uma celebração religiosa: é um símbolo de justiça social, preservação cultural e valorização do povo sertanejo.

Patrimônio e turismo: o que conhecer em Serrita

Durante o fim de semana da Missa do Vaqueiro, Serrita também se torna um destino turístico, com atrações que vão além da religiosidade. A cidade oferece pontos históricos, culturais e naturais que refletem a trajetória e o orgulho do povo sertanejo.

Patrimônio histórico e religioso

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição: Construída em 1920 pelo coronel Chico Romão, com ajuda da comunidade, a igreja é um símbolo da fé local.

Estátuas do Vaqueiro Raimundo Jacó e do Padre Cícero: Localizadas na entrada da cidade, homenageiam figuras centrais da história da Missa do Vaqueiro. Raimundo Jacó, vaqueiro assassinado em circunstâncias nunca esclarecidas, inspirou a criação do evento por Luiz Gonzaga e Padre João Câncio.

Centro Cultural do Vaqueiro e Centro Cultural Mansueto de Lavor: Espaços que preservam a memória e a cultura sertaneja.

Chalé Villa Maria: Uma das residências mais antigas da cidade, também construída por Chico Romão, representa o poder político da época.

Natureza e paisagens

Serrinha do Cruzeiro: Formação rochosa próxima ao centro da cidade, que deu origem ao nome “Serrita”.

Orla do Açude da Luciana: Espaço ideal para lazer e caminhadas.

Floresta Nacional de Negreiros e trilhas na Chapada do Araripe: Destinos procurados por visitantes interessados em ecoturismo.

Outros atrativos culturais

Letreiro de Serrita: Um dos pontos mais fotografados da cidade.

Palácio Municipal Governador Eduardo Campos e Centro de Atividades Econômicas Clério Cecílio: Prédios públicos que também funcionam como espaços de eventos.

Distrito de Ipueira: Local de confronto histórico entre o cangaceiro Lampião e a família Xavier, em 1927.

Gastronomia e hospedagem

A culinária em Serrita é marcada por pratos típicos do sertão, como carne de sol, bode guisado e cuscuz. A cidade também oferece opções variadas de restaurantes e lanchonetes. Entre os mais populares estão:



Restaurante e Espetinho RD

Churrascaria São Matheus

Bóia Boa Cuscuzeria

Restaurante Panela de Barro

Villa Serrita

Para quem pretende pernoitar, as principais opções de hospedagem em Serrita incluem:

Hotel Sertanejo – Avenida Coronel Chico Romão

Pousada Brilho do Sol – Rua Coronel Francisco Xavier, 360

Como chegar a Serrita

De carro: a partir de Recife, são cerca de 540 km pela BR-232 e PE-507, em um trajeto de aproximadamente 7h50.

De ônibus: a empresa Viação Progresso opera a linha Recife–Serrita, com saída do Terminal Integrado de Passageiros (TIP) e duração média de 9 horas.

De avião: as rotas aéreas mais próximas são pelos aeroportos de Serra Talhada (PE) ou Patos (PB), com conexão rodoviária até Serrita.

Serrita está localizada a aproximadamente 540 km do Recife, com acesso principal pela BR-232 e pela PE-507. Com clima semiárido, a cidade registra temperatura média anual de 25?°C, típica do Sertão pernambucano.

