Azul bate 1,5 milhão de passageiros transportados em Pernambuco

A Azul anunciou a liderança do transporte aéreo de passageiros no primeiro semestre de 2025 em Pernambuco, segundo dados registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De janeiro a junho deste ano, a companhia transportou mais de 1,59 milhão de clientes a partir a partir de Pernambuco, com 63% de participação no transporte de passageiros do mercado estadual. No ano passado, neste período, a Azul transportou 1,57 milhão de clientes.

Nos seis primeiros meses deste ano, a Azul atendeu 53 destinos no Brasil de/para Pernambuco, tendo registrado maior fluxo nas rotas saindo de Recife para Campinas, Guarulhos e Confins. Só no mês de junho, a companhia transportou 246 mil clientes e deteve mais de 61% de participação no transporte de passageiros de Pernambuco.



Números do Recife confirmam força do hub da Azul

A Azul liderou também o transporte de clientes nos seis primeiros meses deste ano no Recife, onde a companhia mantém o seu maior hub no Nordeste, ainda de acordo com a Anac. A partir do Aeroporto Internacional dos Guararapes foram transportados mais de 1,49 milhão de clientes, no período. Somente em junho, foram embarcados 232 mil passageiros nos Guararapes.

“Recife é um dos nossos principais hubs e a confirmação da liderança no transporte de Clientes no estado vai ao encontro do nosso planejamento para oferecer uma malha aérea que ofereça opções para quem quer viajar pelo país ou para o exterior”, disse Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul Linhas Aéreas.

