5 cidades brasileiras para explorar a gastronomia local

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil é um caldeirão de sabores, e cada canto do país tem uma história para contar através da comida.

Se você é do tipo que viaja com o paladar, aqui vão cinco cidades brasileiras que são verdadeiros paraísos gastronômicos, onde a culinária local é uma festa para os sentidos!

5 cidades brasileiras para saborear a culinária local

1. Salvador, Bahia – O sabor da alma afro-brasileira-



Salvador é onde o dendê reina e a comida tem swing. Prove o acarajé crocante, recheado com vatapá e caruru, nas barraquinhas do Rio Vermelho. Para um prato mais farto, o moqueca baiana de peixe ou camarão é uma explosão de sabores.

E não deixe de adoçar a vida com um cocada ou um quindim nas ladeiras do Pelourinho. Dica: vá com fome e um sorriso, porque a energia de Salvador é contagiante!2.

Belém, Pará – A Amazônia no prato



Na capital paraense, a culinária amazônica brilha com ingredientes únicos. O tacacá, uma sopa quente com jambu e tucupi, faz sua boca formigar de um jeito inesquecível. Experimente o pato no tucupi ou o maniçoba, uma feijoada amazônica que leva dias para ficar pronta.

No Mercado Ver-o-Peso, prove sucos de frutas como cupuaçu e taperebá, e finalize com o sorvete de açaí – puro, como os paraenses amam.

3. Recife, Pernambuco – Doçura e sabor nordestino



Recife é um convite para se deliciar com a culinária nordestina. No Mercado de São José, experimente o arrumadinho, uma mistura de feijão-verde, carne de sol e farofa que é puro conforto. Para frutos do mar, o camarão ao coco é uma pedida certeira.

E não saia sem provar o bolo de rolo, aquele doce em camadas que é quase uma obra de arte. Combine com um caldo de cana gelado e sinta o Recife pulsar.

4. Belo Horizonte, Minas Gerais – O charme da comida mineira



BH é o paraíso da comfort food à brasileira. No Mercado Central, experimente o pão de queijo quentinho e o feijão tropeiro com torresmo crocante. Pratos como o frango com quiabo e o angu são abraços em forma de comida.

Para adoçar, vá de doce de leite ou goiabada com queijo minas. E, claro, peça uma cerveja artesanal gelada – BH sabe como harmonizar comida e bebida!

5. Florianópolis, Santa Catarina – Sabores do mar com toque açoriano



Floripa combina o melhor do mar com a herança açoriana. Nos restaurantes de Santo Antônio de Lisboa, prove a sequência de camarão, que vem com várias preparações do crustáceo. O pirão de peixe e a moqueca de siri são imperdíveis para quem ama frutos do mar.

Para sobremesa, experimente a cuca, um bolo de origem alemã que faz sucesso na ilha. Tudo isso com vista para o mar – tem coisa melhor?

Essas cidades são um convite para viajar pelo Brasil com garfo e faca em mãos.