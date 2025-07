Pequenas no mapa, gigantes no encanto: 4 cidades escondidas que surpreendem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando se pensa em viagens pelo Brasil, é comum lembrar de grandes capitais ou destinos famosos.

Mas há um Brasil encantador escondido em cidades pequenas, longe dos holofotes, que guardam riquezas culturais, belezas naturais e aquele jeitinho acolhedor que só o interior sabe oferecer.

Separamos quatro cidades “pequenas no mapa, mas gigantes no encanto” para quem busca se surpreender de verdade.

1. Tiradentes (MG) – História viva e comida que abraça



Tiradentes parece ter parado no tempo — e essa é sua maior beleza. As ruas de pedra, os casarões coloniais e as igrejas barrocas criam um cenário que mais parece um filme de época.

Além disso, a cidade é conhecida por sua gastronomia afetiva e sofisticada, com festivais que celebram o melhor da culinária mineira.

Destaque: O Festival Cultura e Gastronomia, que reúne chefs renomados e pratos cheios de identidade.

2. Piranhas (AL) – Um segredo às margens do São Francisco



Localizada no sertão alagoano, Piranhas é um daqueles lugares que você não espera — e é exatamente por isso que encanta tanto. Colorida, histórica e banhada pelo Rio São Francisco, é perfeita para quem quer um mix de aventura, beleza e tranquilidade.

Destaque: Passeio de barco pelo “Velho Chico” até o Cânion do Xingó — um espetáculo natural.

3. São Francisco do Sul (SC) – Uma aula de história com vista para o mar



Uma das cidades mais antigas do Brasil, São Francisco do Sul preserva construções do século XVII e um centrinho charmoso à beira da baía. Além do valor histórico, a cidade oferece praias tranquilas e excelente estrutura para quem busca relaxar com cultura.

Destaque: O Museu Nacional do Mar, com embarcações históricas e curiosidades náuticas.

4. São Bento do Sapucaí (SP) – Natureza, arte e calmaria na medida certa



A poucos quilômetros de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí é uma alternativa mais tranquila e autêntica. Cercada pela Serra da Mantiqueira, é perfeita para trilhas, escaladas e experiências de imersão na natureza — com pousadas charmosas e cafés acolhedores.

Destaque: O famoso Pedra do Baú e o clima de refúgio criativo entre montanhas.

Para além dos grandes roteiros



Viajar para cidades pequenas é também redescobrir o tempo. É conversar com moradores que sabem contar histórias, provar receitas de família, caminhar sem pressa e se reconectar com o essencial.

Essas cidades provam que, mesmo pequenas no mapa, têm um potencial imenso de encantar — e merecem um lugar especial no seu próximo roteiro.