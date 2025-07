Estas são as 15 cidades mais infiéis do Brasil; veja quem lidera o ranking

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Levantamento realizado pelo site Ashley Madison aponta quais são as quinze cidades com maior número de relacionamentos extraconjugais.

Em um novo levantamento do site Ashley Madison, conhecido por ser especializado em relacionamentos extraconjugais, podemos obter a resposta de uma pergunta que roda muito pelas redes sociais: quais são as cidades mais infiéis do Brasil?

Segundo a pesquisa, que levou em considração novas inscrições feitas em junho de 2025, existem quinze cidades que lideram quando o assunto é encontros paralelos (e fora do relacionamento atual), com um número crescente em diferentes regiões do Brasil, até mesmo fora das capitais.

Apenas no país, estima-se que 5 milhões de pessoas estejam conectadas ao site.

Qual a cidade mais infiel do Brasil?

O resultado do levantamento aponta que Florianópolis é a cidade mais infiel do Brasil, superando todas as outras cidades em número proporcional de cadastros no aplicativo.

Em segundo e terceiro lugar estão Porto Alegre e Curitiba, reforçando a presença da região Sul no ranking e indicando uma maior abertura para relacionamentos não tradicionais.

O perfil dos infiéis no Brasil

Além do Sul, o destaque da infidelidade vai para regiões do Sudeste, com a maior concentração no estado de São Paulo.

Coisas como acesso digital, urbanização e estilo de vida metropolitano podem ser um dos principais fatores para a amostra, conforme aponta o portal Estado de Minas.

Confira a lista completa de cidades mais infiéis do Brasil:

Florianópolis (SC) Porto Alegre (RS) Curitiba (PR) Joinville (SC) Contagem (MG) Ribeirão Preto (SP) Sorocaba (SP) Londrina (PR) São José dos Campos (SP) Osasco (SP) Guarulhos (SP) Cuiabá (MT) Uberlândia (MG) Natal (RN) Manaus (AM)

O que esses dados representam para os relacionamentos atuais?

Além do crescimento de inscrições, o número de aplicativos e sites de encontros focados em relacionamentos extraconjugais, demonstrando uma constante busca por meios alternativos de conexão, tanto emocional quanto sexual.

Agora, os conceitos de fidelidade e relacionamentos monogâmicos passam por atualizações, ganhando novas perspectivas a cada dia.

