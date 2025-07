Saiba quais são as cidades MAIS baratas para viver no Brasil em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar da economia estar em um momento delicado, uma nova pesquisa revelou que algumas cidades brasileiras ainda podem ser consideradas acessíveis para morar em 2025.

O estudo, conforme compartilhado pela revista Ana Maria, levou em considreação despesas com moradia, transporte, alimentação e lazer.

Enquanto as principais capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, lideram os rankings com altos preços, outras regiões oferecem uma rotina financeira muito mais leve, sem precisar que você abra mão de uma vida com qualidade e bem-estar.

O que define o custo de vida em uma cidade?

Existem alguns elementos que podem pesar mais no orçamento, sendo influenciados por uma combinação de fatores, como o valor de aluguel e imóveis, preço da cesta básica, tarifas de transporte e oferta de empregos e serviços.

Além disso, esses aspectos também impactam diretamente:

Tamanho das cidades

Facilidade de deslocamento

Presença de universidades e hospitais

Em cidades menores, onde a locomoção pode ser feita a pé ou de bicicleta, também acabam reduzindo custos fixos.

Agora, sem mais delongas, vamos conhecer as cidades mais baratas para viver no Brasil?

As 5 cidades com menos custo de vida no Brasil em 2025

1. Campina Grande (PB)

Imagem de Campina Grande, Paraíba - Cacio Murilo de Vasconcelos

2. Vitória da Conquista (BA)

Imagem de Vitória da Conquista, Bahia - Divulgação | PMVC

3. Aracaju (SE)

Imagem da praia de Aruana, Aracaju, Sergipe, Brasil. - iStock

4. Mossoró (RN)





5. Marabá (PA)



Imagem de Marabá, Pará - Reprodução/Blog Zé Dudu

Qual a diferença dessas cidades?

Nessas regiões, a média de preços é mais baixa que os valores nacionais. A economia local costuma ser diversificada e voltada ao comércio regional e à produção agrícola, o que ajuda a manter os valores acessíveis.

Nas grandes metrópoles, os custos são inflacionados pela demanda por imóveis, engarrafamentos e serviços mais caros. Já nas cidades do ranking, o destaque vai para:

Serviços públicos mais baratos

Infraestrutura urbana eficiente

Menor tempo de deslocamento

Menos pressão do mercado imobiliário

Vantagens de viver em cidades com custos mais baixo

Possibilidade de poupar dinheiro

Investimento facilitado em educação

Menos estresse e rotina mais previsível

Melhor acesso a serviços, sem longos deslocamentos



Mesmo com tudo isso, muitos ainda podem ter dúvida sobre a qualidade dos serviços, no entanto, todos esses fatores parecem não impedir que haja um padrão bom nesses locais, como saúde, segurança e educação.

Há investimento constante em infraestrutura, o que garante qualidade de vida sem pesar no bolso da população local.