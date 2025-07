Paço do Frevo promove programação cultural e ação de saúde bucal gratuita neste fim de semana (26 e 27/7)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atendimento odontológico será oferecido gratuitamente no sábado (26) e domingo (27); Orquestra Paranampuká anima o sábado com frevo

Clique aqui e escute a matéria

O Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife, realiza neste fim de semana uma programação que une arte e cuidado com a saúde. Nos dias 26 e 27 de julho, o museu promove a ação Julho Neon no Paço, em parceria com a SulAmérica, oferecendo atendimentos odontológicos gratuitos em frente ao equipamento cultural.

No sábado (26), também ocorre uma nova edição do projeto Sábado no Paço, com a apresentação Frevo na Rua: a História de um Patrimônio da Humanidade, reunindo a Orquestra Paranampuká e o grupo Brincantes das Ladeiras. A ação de saúde integra a campanha nacional Julho Neon, voltada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde bucal.

No Recife, a atividade será realizada por meio do Odontomóvel SulAmérica, que ficará estacionado em frente ao Paço das 10h às 16h. Os serviços incluem consulta, limpeza com raspagem, aplicação de flúor e orientações sobre higiene bucal. São 25 vagas por dia, mediante agendamento prévio pela internet. Quem passar pelo atendimento terá entrada gratuita no museu.

“A ideia é oferecer uma experiência completa para quem visitar o Paço neste fim de semana, unindo cultura e bem-estar. O Julho Neon tem um papel educativo importante, e trazê-lo para o museu amplia o alcance da mensagem”, afirmou a equipe do Paço do Frevo, por meio de nota oficial.

Imagem do terceiro andar do Paço do Frevo, no Bairro do Recife - HUGO MUNIZ/PA�O DO FREVO

Além dos cuidados com a saúde, o público poderá acompanhar, no sábado, às 16h, a performance musical e coreográfica Frevo na Rua: a História de um Patrimônio da Humanidade, na Praça do Frevo, no 3º andar do museu. A apresentação é resultado da concepção artística de Luiz Gonzaga de Castro, Luiz Gonzaga de Castro Neto, Nilo Otaviano, Rinaldo Dias e Robson Figueiredo. A atividade tem acesso mediante ingresso do museu, que custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

O Paço do Frevo é reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência na valorização, salvaguarda e transmissão do frevo, patrimônio cultural imaterial do Brasil e da humanidade. Além das exposições e ações educativas, o museu mantém atividades regulares de pesquisa, formação em música e dança, e valorização de agremiações e memórias ligadas ao ritmo.