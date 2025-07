Grupo Magiluth apresenta "Édipo REC" com crítica à imagem e identidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo chega ao Teatro Luiz Mendonça com proposta ousada, misturando performance, audiovisual e tragédia para repensar identidade e memória.

O Grupo Magiluth volta aos palcos da capital com o espetáculo “Édipo REC”, que será apresentado nos dias 25 e 26 de julho, no Teatro Luiz Mendonça.

A peça provoca o público com questionamentos sobre como construímos e reelaboramos nossas identidades em tempos de hiperexposição digital.

Inspirado na tragédia clássica de Sófocles, o 15º trabalho do grupo mistura teatro, performance e audiovisual, desafiando os limites entre o íntimo e o público.

A experiência é dividida em dois atos e propõe uma imersão sensorial sobre o colapso emocional contemporâneo.

Reflexão contemporânea sobre o mito de Édipo

No primeiro ato, o palco é transformado em uma grande festa performática, com projeções ao vivo e interação direta com a plateia.

A celebração inicial contrasta com o segundo momento, quando o ambiente se torna mais sombrio e introspectivo, revelando colapsos emocionais e narrativos dos personagens.

Com direção de Luiz Fernando Marques (Lubi) e dramaturgia de Giordano Castro, o espetáculo atualiza o mito grego para os dias atuais, dialogando com a cultura da imagem e o modo como transmitimos e editamos nossas próprias histórias.

Elenco, estética e proposta artística

O elenco conta com a atriz Nash Laila no papel de Jocasta, marcando o retorno feminino ao grupo. A estética visual e os figurinos assinados por Chris Garrido reforçam a atmosfera híbrida da montagem, que mescla realidade e ficção. O Coro-drag, interpretado por Erivaldo Oliveira, traz humor ácido à narrativa.

A proposta de “Édipo REC” é provocar o espectador com uma pergunta essencial: quem somos, de fato, por trás das imagens que projetamos? O espetáculo transforma o palco em uma arena de confrontos íntimos e coletivos.

Serviço

Espetáculo “Édipo REC” (Classificação indicativa: 16 anos)

Datas: 25 e 26 de julho (sexta e sábado), às 20h

Local: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu

Ingressos: Plataforma ByInti