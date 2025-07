The Fevers apresentam show "60 anos de Sucesso" no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A banda The Fevers chega ao Recife no dia 19 de julho para apresentar show "60 anos de sucesso", no Teatro Riomar. A apresentação é a primeira da turnê no Nordeste. Os ingressos já estão à venda.

O evento promete agitar a plateia por mais de uma hora e meia, com um repertório amplo que inclui sucessos como “Mar de rosas” e “Vem me ajudar”.

O vocalista da banda, Luiz Cláudio, explica a escolha do Recife como primeira cidade da região a receber a turnê: "Quando começamos a estourar, com músicas como 'Cândida', 'Mar de Rosas' e 'Vem me Ajudar', ainda estávamos muito fixados no 'Rio de Janeiro'. Quando decidimos sair para explorar o Brasil e principalmente Nordeste, onde estava o público que mais nos prestigiava, o Recife passou a ser praticamente a nossa segunda casa. A importância da cidade para a gente é imensurável".

A setlist da apresentação inclui hits dos The Fevers e mostras de músicas que faziam parte de LPs gravados paralelamente pelo grupo com sucessos nacionais e internacionais que não eram do repertório original da banda.

"A expectativa é a melhor possível. A gente espera o carinho que sempre recebemos do público de Recife. Vamos lotar o teatro com um grande show", afirma Luiz Cláudio. Ele ainda revela um presente especial para o público: "Teremos a participação especial do guitarrista e cantor Cesar Lemos, que fez parte da banda nos anos 90 e vai ajudar a abrilhantar a nossa apresentação".

A turnê "60 anos de sucesso" coroa a trajetória dos The Fevers, que é motivo de orgulho para o baixista Liebert Ferreira, um dos fundadores do grupo: "Graças a Deus, a cada dia, seguimos na estrada com o público cantando junto com a gente as nossas canções. São músicas que marcaram a vida das pessoas e até hoje temos que tocá-las pois o público quer ouvi-las. Toda vez que fazemos um show, o público canta e dança com a gente, e isso nos dá muita felicidade. Tomara que a gente dure ainda muitos e muitos anos".