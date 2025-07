'Quem sabe um dia não estou no Poesia Acústica?', diz Duda Beat ao lançar novo single com rapper

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conhecida por lançar discos de estúdio a cada dois anos, sempre apostando em novos conceitos e sonoridades, a pernambucana Duda Beat passa agora a investir também em singles "avulsos", como estratégia para manter o público abastecido com novidades.

O primeiro lançamento nessa nova dinâmica é "Nossa Chance", uma parceria com o rapper TZ da Coronel. A faixa tem um instrumental pop com atmosfera levemente retrô e flerta com o trap, gênero reforçado pela colaboração entre os artistas.

"O trap me agrada muito, acho que o Brasil tem uma galera muito boa. Sou fã de algumas pessoas, acho que existem compositores incríveis. Tô desde o começo da carreira flertando, tenho parcerias. Então, quem sabe um dia não estou no Poesia Acústica? Acho muito legal", diz Duda ao JC.

Sobre o parceiro no single, ela acrescenta: "Acho que existe algo de muito único no timbre dele, que é bastante grave. Já ouvi falar que, nessa música, ele vem com uma força, e eu com uma leveza."

Próximo álbum de Duda Beat será mais 'brasileiro'



Embora esteja produzindo novas faixas, Duda esclarece que o trabalho ainda não se trata do quarto álbum de estúdio. "Ainda não é meu quarto disco de estúdio, mas vai fazer parte de um volume dentro da minha carreira, trazendo sonoridades mais eletrônicas e pouco orgânicas", explica.

A cantora revelou que sentia necessidade de manter a conexão com o público após mais de um ano sem lançamentos. "Já faz um ano e pouco que não lanço nada. Não quero ficar tanto tempo sem lançar coisas novas para os meus fãs."

Duda Beat e TZ da Coronel juntos no single 'Nossa Chance' - @VITOR.DU.ART/DIVULGAÇÃO

No papo com o JC, ela também antecipou pistas sobre o próximo disco, que deve ter uma estética mais brasileira.

"O meu próximo disco trará muitas sonoridades orgânicas e bastante brasileiras. Apesar disso, lançar single entre um disco e outro vai servir um pouco de ponte, mostrando onde quero chegar no próximo álbum. 'Nossa Chance' serve como uma ponte para 2026."

Homenagem ao manguebeat e turnê



Enquanto trabalha em novas músicas, Duda Beat segue em turnê com o álbum "Tara e Tal" (2024), este último descrito por ela como um disco bastante expansivo: "Esse foi um álbum onde quis colocar tudo o que queria: tem mil elementos."

Recentemente, ela participou do Projeto Replay, que celebrou o disco “Da Lama ao Caos”, da Nação Zumbi, com regravações feitas por nomes contemporâneos da música brasileira. Coube a ela revisitar justamente a faixa-título.

"Existe uma inquietude em mim, que acredito que existia nele. 'Modernizar o passado é uma evolução musical', como ele dizia, é algo que define muito a minha trajetória. Eu gosto de fazer misturas que não estão esperando", comenta.

"Às vezes me questiono se estou no caminho certo, mas não existe esse 'lugar certo' sonoramente. Eu me sinto segura por isso. Eu tenho certeza do que eu gosto, e Chico também tinha muito isso."

No próximo dia 19 de julho, Duda Beat volta aos palcos com a Orquestra Ouro Preto, em apresentação gratuita no Rio de Janeiro, interpretando canções da Nação Zumbi. "Queria muito trazer esse projeto ao Recife. Seria algo que me deixaria muito feliz."

