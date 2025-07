Museu Memórias Vivas convida crianças para oficinas gratuitas com programação especial no Agreste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Museu Memórias Vivas, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, com iniciativa do Instituto Conceição Moura, preparou uma programação especial com oficinas educativas gratuitas para entreter e provocar reflexões em públicos de todas as idades até o dia 14 de agosto.

Às terças, sextas, sábados e domingos, a oficina “Descobertas que se Tocam” convida pessoas de diversas idades a reconhecerem, vendados e pelo tato, réplicas de objetos históricos da antiga Fábrica Mariola.

A atividade conecta sentidos, memória e imaginação, resgatando o patrimônio local.

A oficina “Do Vapor ao Sensor” nas quartas e quintas-feiras introduz jovens à robótica educacional e eletrônica básica. Inspirada na exposição do museu, a vivência prática com circuitos e sensores cria uma ponte entre o passado industrial e as inovações.

Ao adentrar o museu, o visitante é convidado a percorrer a história da antiga Fábrica Mariola, desde sua fundação até o dia a dia dos operários.

Com fotografias, documentos, maquinários restaurados e réplicas, o espaço recria a atmosfera da fabricação de doces.

“Queremos que os visitantes sintam o peso da história ao caminhar pelo próprio prédio. Nosso objetivo é disseminar e salvaguardar as memórias vivas, valorizando as histórias que moldaram a identidade econômica e cultural da cidade”, explica o curador George Pereira.

Os visitantes podem apreciar também a exposição “Extraordinário Cotidiano”, da fotógrafa Thalita Rodrigues.

Com 73 obras de Belo Jardim e região, a mostra oferece um olhar poético sobre a vida comum.

“Só quando a gente caminha pela cidade e ouve quem a vive é que ela se revela de verdade”, conta Thalita.

“Nosso desejo é que o museu seja um lugar vivo, onde as crianças e os jovens possam aprender com alegria e desenvolver laços com a história da sua própria cidade. A cada atividade, buscamos provocar descobertas, estimular a criatividade e construir, com afeto, um futuro que respeita e valoriza o passado”, destaca a coordenadora-executiva do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório.

O Museu Memórias Vivas – Instituto Conceição Moura está localizado na Rua Marechal Deodoro, Centro, em Belo Jardim. Aberto de terça a domingo, das 9h às 20h, o espaço oferece uma imersão cultural.

Para agendamentos, entre em contato pelo telefone (81) 97314-6655.