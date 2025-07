New Wed, maior feira de casamentos do Nordeste, se consolida como selo e anuncia novidades para edição de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A New Wed, a maior feira de casamentos do Nordeste, anunciou os detalhes da 8ª edição, que acontece em agosto, em um jantar exclusivo na Garrafeira Brasil, na Zona Sul do Recife, na noite desta terça-feira (29).

Cindy Noel, responsável pelo selo New Wed, foi quem comandou a noite, que reuniu os principis expositores do setor do mercado de casamento. No jantar, Noel contou a principal novidade do evento: a New Wed deixa de ser somente uma feira e passa a ser um selo, com diversos outros serviços para a área, atendendo profissionais e clientes.

Além da tradicional feira, que teve sua primeira edição em 2016, a marca agora consolida as atividades: New Wed Destinos, famtour que apresenta destinos do Nordeste a assessores profissionais de casamentos de todo o Brasil; New Wed Guia Nordeste, publicação de referência com os melhores fornecedore da região; e New Wed Workshop, que acontece em São Paulo e conecta destinos do Nordeste aos principais profissionais do país.

O impacto da New Wed no comércio, na economia, na cultura e no turismo é um exemplo de como o mercado de casamento escolhe o Nordeste como o principal destino de noivos e noivas Brasil a fora. A marca também conta com a parceria da Empetur, a Empresa de Turismo de Pernambuco.

Noel declarou ao Social1: "O jantar de lançamento que acontece hoje é um marco. Na verdade, realizamos todos os anos para apresentar aos expositores e aos assessores de casamento do Nordeste, o que estamos trazendo de novidade para esse ano".

Luciana Mapurunga, coordenadora de eventos da Garrafeira Brasil, celebra a parceira entre a New Wed com a casa de vinhos, que dispõe do espaço para eventos sociais e corporativos, mas também para encontros mais simples no bar do estabelecimento, onde conta com mais de 600 rótulos.

"A Garrafeira Brasil iniciou neste mercado de casamento dando um start hoje com Cindy Noel e a New Wed, nosso momento agora é de trazer as noivas e os convidados para estarem junto conosco nesse momento tão precioso e importante, unindo vinho com a felicidade", elucida Mapurunga.

Lucinha Cascão, empreendedora e confeiteira prestigiada em Pernambuco, elucida sobre a importância da feira para os expositores: "A feira possibilita mostrar o meu trabalho e deixar as pessoas seguras, porque elas veem ao vivo os bolos, os doces [...] E luto por isso e eu tenho essa oportunidade de estar participando de um evento como esse que já é um marco na nossa cidade".