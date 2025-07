Bruna Vieira lança "De Volta para Mim" no Recife e encerra trilogia com encontro emocionante com fãs

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento na Livraria do Jardim reuniu leitores para bate-papo, sessão de autógrafos e fotos com a autora, que celebrou o último capítulo da trilogia

Na noite desta terça-feira (29), a Livraria do Jardim, no Recife, recebeu a escritora Bruna Vieira para o lançamento do livro De Volta para Mim, capítulo final da trilogia que conquistou uma geração de leitores brasileiros. O evento contou com um bate-papo aberto ao público, seguido de sessão de autógrafos e fotos com fãs, que lotaram o espaço em clima de emoção, nostalgia e reencontro.

Aos 30 anos, Bruna revisita com maturidade os dilemas da personagem Anita, protagonista da trilogia iniciada com De Volta aos Quinze (2013) e De Volta aos Sonhos (2014). A saga acompanha a trajetória de uma mulher que descobre a possibilidade de revisitar o passado e refletir sobre suas escolhas, afetos e amadurecimento.

Em De Volta para Mim, Anita embarca para a Itália em busca de respostas, reencontros e cura, enfrentando memórias, traumas e os desafios da fase adulta. A obra equilibra leveza, humor e emoção ao abordar temas como amizade, luto, saúde mental e diversidade — pontos que ressoaram profundamente entre os leitores presentes.

Durante o bate-papo, Bruna falou sobre o processo de escrita, a identificação com a personagem e o impacto do tempo em sua própria vida. Ao final, ela recebeu com carinho cada leitor, distribuiu autógrafos, tirou fotos e compartilhou sorrisos e memórias com o público que a acompanha desde os tempos do blog Depois dos Quinze.

Com mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, Bruna Vieira é um dos grandes nomes da literatura jovem contemporânea no Brasil. A trilogia ganhou ainda mais notoriedade com a adaptação para a série De Volta aos 15, da Netflix, estrelada por Maísa Silva e Camila Queiroz, que chegou ao topo das produções mais assistidas globalmente com a estreia da terceira temporada em 2024.

Bruna consolidou sua carreira como autora e influenciadora de uma geração. O evento no Recife celebrou não apenas o fim de uma trilogia, mas também o poder transformador da literatura em acompanhar os leitores em suas jornadas de crescimento e (re)descoberta.