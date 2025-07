Campanha do Boticário leva consumidor à Coreia do Sul com concurso de vídeos inspirado em k-dramas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Marca promove concurso que envolve produção de vídeos no estilo k-drama; primeira colocação inclui viagem internacional e fanmeeting com ator coreano

A marca O Boticário anunciou o retorno da linha Cuide-se Bem Morango e Leite com uma campanha promocional voltada à comunidade interessada em produções sul-coreanas. O lançamento será marcado por um concurso cultural que premiará quatro consumidores, com destaque para uma viagem à Coreia do Sul e ingressos para um evento com o ator Woo Do-hwan, conhecido por papéis em dramas como Cães de Caça e Mr. Plankton.

A proposta da ação é que os participantes criem vídeos curtos com roteiros inspirados em k-dramas, incluindo cenas de uso dos produtos da linha. A iniciativa dá continuidade às estratégias da marca com foco no público que acompanha produções coreanas, reforçando uma relação iniciada em 2024, quando O Boticário passou a investir em campanhas com linguagem inspirada em conteúdos do gênero.

“O concurso cultural de Cuide-se Bem Morango e Leite é mais um passo importante na nossa trajetória consistente e relevante com a comunidade dorameira. Depois de lançar nossa primeira campanha em formato de k-drama, agora colocamos o consumidor no centro da estratégia em um movimento que não só potencializa a reverberação orgânica via conteúdo, mas dá principalmente a chance desses lovers viverem suas paixões com experiências imersivas e conectadas ao território da cultura pop asiática”, conta Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação do Boticário.

Critérios de participação e prêmios

Para participar, consumidores com mais de 18 anos devem publicar em suas redes sociais um vídeo de até um minuto e meio, demonstrando como seria o próprio k-drama e utilizando um ou mais itens da linha Morango e Leite. É obrigatório marcar o perfil oficial da marca (@oboticario) e incluir as hashtags #MORANGOELEITEVOLTOU, #OBOTICARIO e #CUIDESEBEM. Após a postagem, os interessados devem preencher o formulário disponível no site da campanha, informando seus dados e o link do vídeo.

Os quatro vídeos considerados mais criativos serão premiados. O primeiro lugar receberá uma viagem à Coreia do Sul, um par de ingressos para o fanmeeting com Woo Do-hwan, que ocorrerá no dia 9 de agosto no espaço Vibra São Paulo, e um kit com os produtos da linha. Os demais ganhadores receberão o kit e os ingressos, sem a viagem.

O evento, que tem patrocínio do Boticário, reunirá cerca de quatro mil pessoas na capital paulista. Durante o encontro, haverá distribuição de brindes, degustação de uma bebida de morango e leite inspirada na linha e testagem de produtos.

A bebida foi desenvolvida em parceria com o café Amor Espresso, na flagship da marca em Pinheiros (SP). A versão especial será vendida por tempo limitado, ao preço de R$18,90. A receita combina compota de frutas vermelhas, caramelo, iogurte de coco, essência de mojito e ristretto (opcional), com finalização de chantilly e hortelã.

Mais informações, bem como o regulamento da campanha, estão disponíveis no site da marca. Os produtos da linha Cuide-se Bem Morango e Leite já estão disponíveis nas lojas físicas do Boticário, no e-commerce, no app e por meio do WhatsApp oficial (0800 744 0010). Também é possível realizar pedidos com consultores cadastrados.